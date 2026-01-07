Вибухи у Дніпрі 7 січня через дрони

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Дніпрі пролунали прямо зараз, пізно ввечері 7 січня. Ворог вчергове масовано атакує місто дронами.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Дніпро" та канал Повітряних сил ЗСУ.

Звуки вибухів у Дніпрі ввечері 7 січня

"У Дніпрі чути звуки вибуху", — йшлося у повідомленні о 23:43, після чого "Суспільне" написало про ще один вибух.

Перед цим військові попереджали, що на місто летить група ударних безпілотників росіян. Водночас моніторингові канали уточнювали, що мова йде приблизно про 15 одиниць дронів.

Окрім того, атаку щонайменше на область підтверджує глава ОВА Владислав Гайваненко.

"Область під атакою БпЛА. Будьте обережні. Перейдіть до безпечних місць", — написав він.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:54 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що цього вечора у Дніпропетровській та Запорізькій областях внаслідок атаки РФ стався блекаут. У багатьох містах застосовані аварійні відключення світла, а також виникли проблеми з водою та мобільним зв'язком.

Також ми писали, що вчора ввечері, 6 січня, окупанти теж вдарили по Дніпру. Через ворожу атаку були пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, а також постраждали 7 людей.