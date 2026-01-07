Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Дніпрі пролунала серія вибухів

У Дніпрі пролунала серія вибухів

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 23:54
Вибухи у Дніпрі 7 січня через дрони
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Дніпрі пролунали прямо зараз, пізно ввечері 7 січня. Ворог вчергове масовано атакує місто дронами.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Дніпро" та канал Повітряних сил ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Звуки вибухів у Дніпрі ввечері 7 січня

"У Дніпрі чути звуки вибуху", — йшлося у повідомленні о 23:43, після чого "Суспільне" написало про ще один вибух.

Перед цим військові попереджали, що на місто летить група ударних безпілотників росіян. Водночас моніторингові канали уточнювали, що мова йде приблизно про 15 одиниць дронів.

Окрім того, атаку щонайменше на область підтверджує глава ОВА Владислав Гайваненко.

"Область під атакою БпЛА. Будьте обережні. Перейдіть до безпечних місць", — написав він.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:54 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Дніпро під ударом дронів 7 січня
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що цього вечора у Дніпропетровській та Запорізькій областях внаслідок атаки РФ стався блекаут. У багатьох містах застосовані аварійні відключення світла, а також виникли проблеми з водою та мобільним зв'язком.

Також ми писали, що вчора ввечері, 6 січня, окупанти теж вдарили по Дніпру. Через ворожу атаку були пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, а також постраждали 7 людей.

вибух Дніпро обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації