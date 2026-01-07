Масована атака БпЛА по Дніпру — є поранені, серед них діти

Вибиті вікна. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпрі зафіксували наслідки масованої атаки ворожих безпілотників, у результаті якої постраждали семеро мирних жителів. Серед поранених — двоє дітей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Наслідки атаки російських дронів на Дніпропетровщину

За інформацією медиків, у Дніпрі 8-річна дівчинка після огляду лікарів продовжить відновлення вдома, тоді як 16-річна дівчина потрапила до лікарні — її стан оцінюють як середньої тяжкості, вона перебуває під наглядом фахівців.

Удар дронів спричинив одразу кілька пожеж у різних районах міста. Рятувальні служби оперативно прибули на місця влучань і ліквідували всі займання. Внаслідок атаки зазнали значних пошкоджень багатоповерхові житлові будинки та приватна забудова.

Спалені автівки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Також понівечено адміністративні будівлі, автомобілі та об'єкти міської інфраструктури. Окремо повідомляється про пошкодження газогону, що створювало додаткову загрозу для мешканців прилеглих територій.

Руїни будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Під ударом безпілотників опинилася й Васильківська громада Синельниківського району. Там внаслідок влучання загорівся приватний житловий будинок. Інформація про постраждалих у цій громаді наразі не надходила.

Уламки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Крім того, противник здійснив артилерійський обстріл Нікополя. Дані щодо руйнувань та можливих жертв уточнюються відповідними службами.

За даними Повітряного командування, під час нічної атаки сили протиповітряної оборони знищили над територією Дніпропетровської області 27 ворожих безпілотників.

Нагадаємо, у Дніпрі в ніч проти 7 січня під атакою російських дронів опинилась низка цивільних закладів.

Також на початку місяця російські війська завдали масованого удару по Дніпропетровщині.