Головна Новини дня У Дніпрі після атаки дронів постраждали семеро людей

У Дніпрі після атаки дронів постраждали семеро людей

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 08:10
Масована атака БпЛА по Дніпру — є поранені, серед них діти
Вибиті вікна. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпрі зафіксували наслідки масованої атаки ворожих безпілотників, у результаті якої постраждали семеро мирних жителів. Серед поранених — двоє дітей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Читайте також:

Наслідки атаки російських дронів на Дніпропетровщину

За інформацією медиків, у Дніпрі 8-річна дівчинка після огляду лікарів продовжить відновлення вдома, тоді як 16-річна дівчина потрапила до лікарні — її стан оцінюють як середньої тяжкості, вона перебуває під наглядом фахівців.

Удар дронів спричинив одразу кілька пожеж у різних районах міста. Рятувальні служби оперативно прибули на місця влучань і ліквідували всі займання. Внаслідок атаки зазнали значних пошкоджень багатоповерхові житлові будинки та приватна забудова.

Дніпропетровська область обстріли
Спалені автівки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Також понівечено адміністративні будівлі, автомобілі та об'єкти міської інфраструктури. Окремо повідомляється про пошкодження газогону, що створювало додаткову загрозу для мешканців прилеглих територій.

Обстріли Дніпропетровської області
Руїни будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Під ударом безпілотників опинилася й Васильківська громада Синельниківського району. Там внаслідок влучання загорівся приватний житловий будинок. Інформація про постраждалих у цій громаді наразі не надходила.

Удари дронів по Дніпропетровщині
Уламки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Крім того, противник здійснив артилерійський обстріл Нікополя. Дані щодо руйнувань та можливих жертв уточнюються відповідними службами.

За даними Повітряного командування, під час нічної атаки сили протиповітряної оборони знищили над територією Дніпропетровської області 27 ворожих безпілотників.

Нагадаємо, у Дніпрі в ніч проти 7 січня під атакою російських дронів опинилась низка цивільних закладів.

Також на початку місяця російські війська завдали масованого удару по Дніпропетровщині.

Дніпро Дніпропетровська область обстріли війна в Україні БпЛА
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
