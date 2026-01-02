Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Дрони атакували Дніпропетровщину — є поранені та руйнування

Дрони атакували Дніпропетровщину — є поранені та руйнування

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 08:08
Росія атакувала Дніпропетровську область 2 січня — які наслідки
Рятувальники. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Упродовж ночі російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками, завдавши ударів одразу по кількох населених пунктах. Найбільше постраждала Синельниківщина, де ворожі дрони влучили по території Слов'янської, Богинівської та Васильківської громад.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Реклама
Читайте також:

Росія обстріляла населені пункти Дніпропетровської області

Унаслідок обстрілу поранення дістали двоє мирних жителів. Через влучання виникли пожежі: зайнялися гараж, літня кухня та прибудова до житлового будинку. Також зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури — зокрема ліцею, спортивної зали та приватної оселі.

Наслідки застосування безпілотників зафіксували й у Кривому Розі. Там вибухами та уламками було понівечено транспортні засоби.

Окрім цього, противник завдав ударів по Нікополю, застосувавши FPV-дрони. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

Водночас сили протиповітряної оборони протягом вечора та ночі знищили над територією області 17 ворожих безпілотників.

Нагадаємо, що вчора, 1 січня, також Дніпропетровська область була атакована російськими військами.

Тим часом з деяких населених пунктів Дніпропетровщини оголосили примусову евакуацію.

пожежа Дніпропетровська область обстріли дрони війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації