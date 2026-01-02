Росія атакувала Дніпропетровську область 2 січня — які наслідки

Рятувальники. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Упродовж ночі російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками, завдавши ударів одразу по кількох населених пунктах. Найбільше постраждала Синельниківщина, де ворожі дрони влучили по території Слов'янської, Богинівської та Васильківської громад.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Унаслідок обстрілу поранення дістали двоє мирних жителів. Через влучання виникли пожежі: зайнялися гараж, літня кухня та прибудова до житлового будинку. Також зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури — зокрема ліцею, спортивної зали та приватної оселі.

Наслідки застосування безпілотників зафіксували й у Кривому Розі. Там вибухами та уламками було понівечено транспортні засоби.

Окрім цього, противник завдав ударів по Нікополю, застосувавши FPV-дрони. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

Водночас сили протиповітряної оборони протягом вечора та ночі знищили над територією області 17 ворожих безпілотників.

Нагадаємо, що вчора, 1 січня, також Дніпропетровська область була атакована російськими військами.

Тим часом з деяких населених пунктів Дніпропетровщини оголосили примусову евакуацію.