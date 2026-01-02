Россия атаковала Днепропетровскую область 2 января — какие последствия

Спасатели. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

В течение ночи российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, нанеся удары сразу по нескольким населенным пунктам. Больше всего пострадала Синельниковщина, где вражеские дроны попали по территории Славянской, Богиновской и Васильковской громад.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

В результате обстрела ранения получили двое мирных жителей. Из-за попадания возникли пожары: загорелись гараж, летняя кухня и пристройка к жилому дому. Также зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры - в частности лицея, спортивного зала и частного дома.

Последствия применения беспилотников зафиксировали и в Кривом Роге. Там взрывами и обломками были изуродованы транспортные средства.

Кроме этого, противник нанес удары по Никополю, применив FPV-дроны. Информация о масштабах повреждений уточняется.

В то же время силы противовоздушной обороны в течение вечера и ночи уничтожили над территорией области 17 вражеских беспилотников.

Напомним, что вчера, 1 января, также Днепропетровская область была атакована российскими войсками.

Тем временем из некоторых населенных пунктов Днепропетровщины объявили принудительную эвакуацию.