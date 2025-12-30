У яких селах Дніпропетровщини оголошено евакуацію

На Дніпропетровщині оголошено евакуацію з 45 населених пунктів
У Синельниківському районі Дніпропетровської області оголошено обов'язкову евакуацію цивільного населення з 45 населених пунктів. Рішення було ухвалене для збереження життя та здоров'я людей на тлі зростання безпекових загроз, спричинених російським вторгненням.
Про це повідомляє пресслужба Покровської територіальної громади у вівторок, 30 грудня.
У яких селах оголошено евакуацію
Під обов'язкове вивезення підпадають жителі селищ:
- Покровське;
- Андріївка;
- Богодарівка;
- Братське;
- Вербове;
- Вишневе;
- Відрадне;
- Вільне;
- Вовче;
- Гай;
- Гапоно-Мечетне;
- Герасимівка;
- Данилівка;
- Діброва;
- Добропасове;
- Єгорівка;
- Зелена Долина;
- Киричкове;
- Цегельне;
- Коломійці;
- Кривобокове;
- Левадне;
- Малинівка;
- Маяк;
- Мечетне;
- Нечаївка;
- Новоолександрівка;
- Новоскелювате;
- Олександрівка;
- Олексіївка;
- Орли;
- Остапівське;
- Отрішки;
- Злагода;
- Петриків;
- Писанці;
- Піщане;
- Привілля;
- Радісне;
- Скотувате;
- Солоне;
- Старокасянівське;
- Тихе;
- Христофорівка;
- Чорненкове.
"Евакуаційні заходи триватимуть 30 днів. Село Волоське Дніпровського району Дніпропетровської області визначено транзитним пунктом для евакуйованих цивільних", — йдеться в повідомленні.
