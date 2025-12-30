Відео
Головна Новини дня На Дніпропетровщині оголошено евакуацію з 45 населених пунктів

На Дніпропетровщині оголошено евакуацію з 45 населених пунктів

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 17:14
У яких селах Дніпропетровщини оголошено евакуацію
Евакуація людей. Фото: Джерело новин

У Синельниківському районі Дніпропетровської області оголошено обов'язкову евакуацію цивільного населення з 45 населених пунктів. Рішення було ухвалене для збереження життя та здоров'я людей на тлі зростання безпекових загроз, спричинених російським вторгненням.

Про це повідомляє пресслужба Покровської територіальної громади у вівторок, 30 грудня.

Читайте також:

У яких селах оголошено евакуацію

Під обов'язкове вивезення підпадають жителі селищ:

  • Покровське;
  • Андріївка;
  • Богодарівка;
  • Братське;
  • Вербове;
  • Вишневе;
  • Відрадне;
  • Вільне;
  • Вовче;
  • Гай;
  • Гапоно-Мечетне;
  • Герасимівка;
  • Данилівка;
  • Діброва;
  • Добропасове;
  • Єгорівка;
  • Зелена Долина;
  • Киричкове;
  • Цегельне;
  • Коломійці;
  • Кривобокове;
  • Левадне;
  • Малинівка;
  • Маяк;
  • Мечетне;
  • Нечаївка;
  • Новоолександрівка;
  • Новоскелювате;
  • Олександрівка;
  • Олексіївка;
  • Орли;
  • Остапівське;
  • Отрішки;
  • Злагода;
  • Петриків;
  • Писанці;
  • Піщане;
  • Привілля;
  • Радісне;
  • Скотувате;
  • Солоне;
  • Старокасянівське;
  • Тихе;
  • Христофорівка;
  • Чорненкове.

"Евакуаційні заходи триватимуть 30 днів. Село Волоське Дніпровського району Дніпропетровської області визначено транзитним пунктом для евакуйованих цивільних",  — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 грудня також стало відомо про обов’язкову евакуацію цивільних із Чернігівщини.

Також ми писали, як живуть мешканці прифронтових міст в Україні.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
