У яких селах Дніпропетровщини оголошено евакуацію

Евакуація людей. Фото: Джерело новин

У Синельниківському районі Дніпропетровської області оголошено обов'язкову евакуацію цивільного населення з 45 населених пунктів. Рішення було ухвалене для збереження життя та здоров'я людей на тлі зростання безпекових загроз, спричинених російським вторгненням.

Про це повідомляє пресслужба Покровської територіальної громади у вівторок, 30 грудня.

У яких селах оголошено евакуацію

Під обов'язкове вивезення підпадають жителі селищ:

Покровське;

Андріївка;

Богодарівка;

Братське;

Вербове;

Вишневе;

Відрадне;

Вільне;

Вовче;

Гай;

Гапоно-Мечетне;

Герасимівка;

Данилівка;

Діброва;

Добропасове;

Єгорівка;

Зелена Долина;

Киричкове;

Цегельне;

Коломійці;

Кривобокове;

Левадне;

Малинівка;

Маяк;

Мечетне;

Нечаївка;

Новоолександрівка;

Новоскелювате;

Олександрівка;

Олексіївка;

Орли;

Остапівське;

Отрішки;

Злагода;

Петриків;

Писанці;

Піщане;

Привілля;

Радісне;

Скотувате;

Солоне;

Старокасянівське;

Тихе;

Христофорівка;

Чорненкове.

"Евакуаційні заходи триватимуть 30 днів. Село Волоське Дніпровського району Дніпропетровської області визначено транзитним пунктом для евакуйованих цивільних", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 грудня також стало відомо про обов’язкову евакуацію цивільних із Чернігівщини.

Також ми писали, як живуть мешканці прифронтових міст в Україні.