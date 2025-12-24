Як живуть прифронтові міста - ситуація на сході

У Дружківці люди ремонтують вікна після обстрілу. Фото: Суспільне Донбас

Мешканці прифронтових міст в Україні стають жертвами щоденних обстрілів та живуть на межі окупації. Частиною повсякденного життя людей є ремонт або пошук житла, адже житловий фонд пошкоджений або зруйнований. Водночас залишаючись вдома громаді доводиться шукати нові способи уникнути гуманітарної катстрофи і задовольнятися наявними ресурсами.

Про життя в прифронтовій зоні — в матеріалі Новини.LIVE.

Життя у прифронтових містах

Станом на середину 2025 року ООН зафіксувало в Україні десятки тисяч цивільних жертв, значна частина яких — мешканці прифронтових міст. Там обстріли та евакуації стали частиною повсякденного життя. Щоденними стають новини про те, що Росія вбила цивільних, зокрема на Донеччині – страждають Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Краматорськ, Словʼянськ та інші населені пункти. Під постійними обстрілами Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса.

Руйнація будинку після обстрілу. Фото: Суспільне Донбас

"Що по фатку трапляється — постійні прильоти дронів або РСЗВ залишають людей один на один із ситуацією коли треба шукати ДСП, щоб забивати вікна, треба шукати плівку. І це все за завищеними цінами. Але інколи справа не в ціні, а в дефіциті", — розповіла Новини.LIVE експертка з нерухомості Вікторія Берещак.

Фоторепортажі зі східних регіонів показують, як сім’ї живуть у колишніх гуртожитках, підвалах та наметових містечках, по шість і більше людей у кімнаті. Журналісти та міжнародні організації зазначають, що значна частина житлового фонду України пошкоджена або зруйнована.

Ремонт в гуртожитку на Харківщині. Фото: Суспільне Харків

Експертка назвала кілька ключових речей щодо житлової кризи у прифронтових регіонах.

Перше — це питання загрози часткової або повної руйнації житлового фонду. Ця руйнація не може бути облікована державою в режимі реального часу, аби люди подавали документи на компенсацію. Комісії не можуть часто виїжджати і працювати в регіонах через безпековий фактор.

Другий момент — перенаселення населених пунктів людьми, які виїхали з тимчасово окупованих найближчих районів і не хочуть їхати далі, бо мають надію повернутися або не бачать свою адаптацію деінде.

Третій момент — безпековий. У прифронтових населених пунктах в повній мірі можуть не надаватися медичні і соціальні державні послуги, аби забезпечити комфортне життя. Сфера ЖКХ провалюється.

Гуманітарна криза в прифронтових містах

Попри складність життя у прифронтових регіонах залишаються сотні тисяч українців. У своїх громадах вони намагаються не лише виживати, а і продовжують тримати бізнес. Саме тому потребують особливої допомоги від держави. На цьому нещодавно наголошував очільник Асоціації прифронтових міста та громад, Харківський міський голова Ігор Терехов.

"Необхідно вже зараз розвивати державну політику в напрямку підтримки нашого бізнесу. Прифронтові міста взяли на себе захист України та всієї Європи. Не можна допустити, щоб ці території стали тепер сірою зоною. Це завдання і для держави, і для нас, органів місцевого самоврядування, і для громадськості", — наголосив Терехов на конференції щодо бізнесу на лінії фронту.

Ігор Терехов. Фото: Харківська міська рада

Через складність ведення бізнесу, відсутність робочих місць, в прифронтових містах на товари та послуги здебільшого завищені ціни.

"В цих населених пунктах є проблеми з опаленням, не всюди міська влада може реагувати на поломки. Відповідно, люди живуть на межі гуманітарної катастрофи. Але роблять цей вибір самостійно. Водночас вони сплачують підвищену оренду, бо є спекулятивні ціни в таких районах. Як на оренду, так і на продаж", — наголосила експертка Берещак.

Атака на дитячий садок в Харкові в жовтні 2025. Фото: Facebook Володимира Зеленського

Водночас саме прифронтові громади стають майданчиком для нових рішень — модульні школи, швидкі ремонтні бригади, локальні центри психосоціальної підтримки.

"Держава і міжнародні благодійні організації допомагають з матеріалами для ремонту. Але я б звернула увагу на примусову евакуацію — це теж допомога і рішення. Є фінансова допомога від держави. Вона не є посильною, щоб вирішити проблему житла, але частково компенсує витрати. Також є гуманітарні програми поселення ВПО, вони все ще існують", — додадал Берещак.

Міжнародні звіти наголошують, що досі існує розрив між потребами людей у прифронтових регіонах і ресурсами. Зі свого боку у деяких містах, зокрема Харкові та Запоріжжі, було скасовано місцеві податки та збори для підприємців, аби полегшити роботу бізнесу. До такого рішення готується Миколаїв.

