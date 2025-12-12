Бої у Покровську — боєць ЗСУ пояснив що відбувається на фронті

Бійці ЗСУ здійснюють постріли з гаубиці під Покровськом. Фото: REUTERS/Stringer

Ситуація на Покровському напрямку залишається надзвичайно складною, однак про повне оточення українських сил наразі не йдеться. Російські війська намагаються охопити район бойових дій і чинять активний тиск у напрямку Мирнограда.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив командир піхотної роти 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Рубіж" Владислав Первухін.

Реклама

Читайте також:

Що відбувається на Покровському напрямку

У самому Покровську тривають важкі бої, а головним завданням українських підрозділів залишається утримання займаних рубежів і ключових шляхів сполучення.

Первухін наголосив, що дорога на цьому напрямку має критичне значення, оскільки вона є важливою логістичною артерією для оборони сходу країни. Він зазначив, що Покровськ разом із Добропіллям, Слов’янськом і Краматорськом є ключовими пунктами оборони, від яких значною мірою залежить стійкість фронту в регіоні.

Командир також повідомив, що, попри інтенсивні бої, українські військові продовжують утримувати позиції в місті й ведуть бої за кожну будівлю.

Окремо він звернув увагу на присутність цивільного населення в місті. За словами Первухіна, у Покровську досі залишається значна кількість мирних жителів, навіть попри бойові дії.

"З досвіду попередніх років цивільні завжди залишаються, якась їх кількість, навіть в найгарячіших умовах. Навіть коли бої йдуть на вашій вулиці, цивільні все одно залишаються десь там в будівлях з надією на те, що їх будинок вціліє, вони самі виживуть і залишаться на своїй землі. Тобто це українське, знаєте, якесь внутрішнє переконання, що це моя земля і я з неї не піду. Так, є, звісно, і неприємні факти, коли дочекаються окупантів і кажуть їм, що ми вас так чекали, але це одиниці. Оточення немає, оперативне оточення присутнє", — повідомив військовий.

Нагадаємо, нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський коментував ситуацію на Покровському напрямку та як погодні умови сприяють росіянам.

Тим часом партизани руху "АТЕШ" розповіли, як росіяни почали приховувати істинні втрати на Покровському напрямку.