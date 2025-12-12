Бои в Покровске - боец ВСУ объяснил что происходит на фронте

Бойцы ВСУ осуществляют выстрелы из гаубицы под Покровском. Фото: REUTERS/Stringer

Ситуация на Покровском направлении остается чрезвычайно сложной, однако о полном окружении украинских сил речь пока не идет. Российские войска пытаются охватить район боевых действий и оказывают активное давление в направлении Мирнограда.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил командир пехотной роты 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Рубеж" Владислав Первухин.

Что происходит на Покровском направлении

В самом Покровске продолжаются тяжелые бои, а главной задачей украинских подразделений остается удержание занимаемых рубежей и ключевых путей сообщения.

Первухин отметил, что дорога на этом направлении имеет критическое значение, поскольку она является важной логистической артерией для обороны востока страны. Он отметил, что Покровск вместе с Добропольем, Славянском и Краматорском являются ключевыми пунктами обороны, от которых в значительной степени зависит устойчивость фронта в регионе.

Командир также сообщил, что, несмотря на интенсивные бои, украинские военные продолжают удерживать позиции в городе и ведут бои за каждое здание.

Отдельно он обратил внимание на присутствие гражданского населения в городе. По словам Первухина, в Покровске до сих пор остается значительное количество мирных жителей, даже несмотря на боевые действия.

"По опыту предыдущих лет гражданские всегда остаются, какое-то их количество, даже в самых горячих условиях. Даже когда бои идут на вашей улице, гражданские все равно остаются где-то там в зданиях с надеждой на то, что их дом уцелеет, они сами выживут и останутся на своей земле. То есть это украинское, знаете, какое-то внутреннее убеждение, что это моя земля и я с нее не уйду. Да, есть, конечно, и неприятные факты, когда дождутся оккупантов и говорят им, что мы вас так ждали, но это единицы. Окружения нет, оперативное окружение присутствует", — сообщил военный.

