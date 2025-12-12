Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Враг давит в направлении Мирнограда — что происходит в Покровске

Враг давит в направлении Мирнограда — что происходит в Покровске

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 13:12
Бои в Покровске - боец ВСУ объяснил что происходит на фронте
Бойцы ВСУ осуществляют выстрелы из гаубицы под Покровском. Фото: REUTERS/Stringer

Ситуация на Покровском направлении остается чрезвычайно сложной, однако о полном окружении украинских сил речь пока не идет. Российские войска пытаются охватить район боевых действий и оказывают активное давление в направлении Мирнограда.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил командир пехотной роты 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Рубеж" Владислав Первухин.

Реклама
Читайте также:

Что происходит на Покровском направлении

В самом Покровске продолжаются тяжелые бои, а главной задачей украинских подразделений остается удержание занимаемых рубежей и ключевых путей сообщения.

Первухин отметил, что дорога на этом направлении имеет критическое значение, поскольку она является важной логистической артерией для обороны востока страны. Он отметил, что Покровск вместе с Добропольем, Славянском и Краматорском являются ключевыми пунктами обороны, от которых в значительной степени зависит устойчивость фронта в регионе.

Командир также сообщил, что, несмотря на интенсивные бои, украинские военные продолжают удерживать позиции в городе и ведут бои за каждое здание.

Отдельно он обратил внимание на присутствие гражданского населения в городе. По словам Первухина, в Покровске до сих пор остается значительное количество мирных жителей, даже несмотря на боевые действия.

"По опыту предыдущих лет гражданские всегда остаются, какое-то их количество, даже в самых горячих условиях. Даже когда бои идут на вашей улице, гражданские все равно остаются где-то там в зданиях с надеждой на то, что их дом уцелеет, они сами выживут и останутся на своей земле. То есть это украинское, знаете, какое-то внутреннее убеждение, что это моя земля и я с нее не уйду. Да, есть, конечно, и неприятные факты, когда дождутся оккупантов и говорят им, что мы вас так ждали, но это единицы. Окружения нет, оперативное окружение присутствует", — сообщил военный.

Напомним, недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский комментировал ситуацию на Покровском направлении и как погодные условия способствуют россиянам.

Между тем партизаны движения "АТЕШ" рассказали, как россияне начали скрывать истинные потери на Покровском направлении.

российские войска Донецкая область война в Украине фронт Покровск боевые действия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации