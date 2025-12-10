Сирський розповів про ситуацію біля Покровська

Тривають жорсткі бої — Сирський про ситуацію біля Покровська
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про актуальну ситуація поблизу Покровська Донецької області. Він зазначив, що наразі там тривають запеклі бої.
Про це головком сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.
Сирський про ситуацію біля Покровська
Олександр Сирський поінформував, що нині українські військові утримують північ Покровська, однак на підступах до міста тривають жорсткі бої.
За словами головкома, у південній частині населеного пункту російські війська використовують складні погодні умови — щільний туман та обмежені можливості дронів. Вони намагаються просочуватися в міську забудову та накопичувати сили.
Військовий про бої поблизу Покровська
У середу, 10 грудня, командир 214-го окремого штурмового батальйону Антон Лавринюк в ефірі Ранок.LIVE розповів, що російські штурми на Олександрівському напрямку залишаються інтенсивними, росіяни намагаються просочуватися від Покровська і до Гуляйполя.
Зокрема, він зазначив, що російські армійці атакують малими групами від 1 до 3 військових, постійно змінюють маршрути й нерідко рухаються відкритим полем як "камікадзе".
Військовий додав, що під час туману росіяни використовують техніку — легкові авто, вантажівки з особовим складом, а також мотоколони.
За його словами, за останні дні зафіксовані спроби проривів у населені пункти на мотоциклах по 1-5 одиниць у колоні.
Нагадаємо, що 7 грудня стало відомо, що у Покровську українські військові ліквідовують російських загарбників у міській забудові.
Нещодавно Сирський розповів про ключову стратегію українською армії у війні з Росією.
