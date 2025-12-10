Сирський розповів про ситуацію біля Покровська

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про актуальну ситуація поблизу Покровська Донецької області. Він зазначив, що наразі там тривають запеклі бої.

Про це головком сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

Сирський про ситуацію біля Покровська

Олександр Сирський поінформував, що нині українські військові утримують північ Покровська, однак на підступах до міста тривають жорсткі бої.

За словами головкома, у південній частині населеного пункту російські війська використовують складні погодні умови — щільний туман та обмежені можливості дронів. Вони намагаються просочуватися в міську забудову та накопичувати сили.

Військовий про бої поблизу Покровська

У середу, 10 грудня, командир 214-го окремого штурмового батальйону Антон Лавринюк в ефірі Ранок.LIVE розповів, що російські штурми на Олександрівському напрямку залишаються інтенсивними, росіяни намагаються просочуватися від Покровська і до Гуляйполя.

Зокрема, він зазначив, що російські армійці атакують малими групами від 1 до 3 військових, постійно змінюють маршрути й нерідко рухаються відкритим полем як "камікадзе".



Військовий додав, що під час туману росіяни використовують техніку — легкові авто, вантажівки з особовим складом, а також мотоколони.

За його словами, за останні дні зафіксовані спроби проривів у населені пункти на мотоциклах по 1-5 одиниць у колоні.

Нагадаємо, що 7 грудня стало відомо, що у Покровську українські військові ліквідовують російських загарбників у міській забудові.

Нещодавно Сирський розповів про ключову стратегію українською армії у війні з Росією.