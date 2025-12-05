Сирський назвав ключову стратегію ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський назвав ключову стратегію української армії у війні з Росією. Він зазначив, що основне завдання — максимально виснажити російські війська та запобігти їх просуванню.

Про це Олександр Сирський сказав в інтерв'ю Sky News.

Сирський про ключове завдання ЗСУ у війні проти РФ

Головком повідомив, що нині найзапекліші бої точаться навколо Покровська та північно-східного міста Куп'янськ у Харківській області. А також в районі Лимана, на Донбасі, та поблизу невеликого міста Гуляйполе в Запорізькій області на південному сході України.

Сирський зазначив, що українська армія проводить стратегічну оборонну операцію, метою якої є стримування просування противника, запобігання його глибшому прориву, завдавання максимальних втрат. А також здійснення контрнаступальних дій на тих ділянках, де ворог є вразливим.

"Наша стратегія полягає в тому, щоб максимально виснажити російську армію, запобігти її просуванню, утримувати нашу територію, одночасно завдаючи ударів по ворогу в ближньому тилу, в оперативній глибині та вглиб самої Росії з метою підриву її обороноздатності та промислового потенціалу", — наголосив головнокомандувач української армії.

Сирський про бойові дії на фронті

Олександр Сирський в інтерв’ю Sky News дав оцінку бойовим діям, що зараз відбуваються на фронті.

Він поінформував, що українські війська досі контролюють північну частину Покровська і продовжать боротьбу за повернення решти території, всупереч заявам Росії про захоплення міста.

За даними головкома, Росія щодня запускає від 4 000 до 5 000 ударних дронів по українських позиціях уздовж фронту. А також від 1 500 до 2 000 безпілотників, які скидають бомби.

Однак, за словами Сирського, Україна відповідає тим самим об'ємом — і навіть більшим: зокрема, ЗСУ мають деяку перевагу у FPV-дронах.

Натомість окупаційна армія все ще має удвічі більший обсяг артилерійських снарядів, ніж ЗСУ. Але дальність безпілотників ускладнює ефективне використання артилерії. Зараз 60% ударів здійснюють БпЛА.

За інформацією Сирського, більш ніж 710 000 російських солдатів розгорнуто вздовж фронту довжиною 1 255 км, при цьому росіяни щодня втрачають близько 1 000–1 100 солдатів убитими або пораненими.

"На цьому етапі російська армія намагається просунутися практично вздовж усієї лінії фронту", — резюмував генерал Сирський.

Нагадаємо, що 4 грудня Сирський розповів про ситуацію поблизу Покровська — триває надзвичайно складний етап оборони.

Раніше головнокомандувач ЗСУ назвав кількість втрат РФ в період із серпня по жовтень цього року в межах контрнаступальних дій Сил оборони на Донбасі.