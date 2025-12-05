Сырский назвал ключевую стратегию ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал ключевую стратегию украинской армии в войне с Россией. Он отметил, что основная задача — максимально истощить российские войска и предотвратить их продвижение.

Об этом Александр Сырский сказал в интервью Sky News.

Главком сообщил, что сейчас самые ожесточенные бои идут вокруг Покровска и северо-восточного города Купянск в Харьковской области. А также в районе Лимана, на Донбассе, и вблизи небольшого города Гуляйполе в Запорожской области на юго-востоке Украины.

Сырский отметил, что украинская армия проводит стратегическую оборонительную операцию, целью которой является сдерживание продвижения противника, предотвращение его более глубокого прорыва, нанесение максимальных потерь. А также осуществление контрнаступательных действий на тех участках, где враг является уязвимым.

"Наша стратегия заключается в том, чтобы максимально истощить российскую армию, предотвратить ее продвижение, удерживать нашу территорию, одновременно нанося удары по врагу в ближнем тылу, в оперативной глубине и вглубь самой России с целью подрыва ее обороноспособности и промышленного потенциала", — подчеркнул главнокомандующий украинской армии.

Сырский о боевых действиях на фронте

Александр Сырский в интервью Sky News дал оценку боевым действиям, которые сейчас происходят на фронте.

Он проинформировал, что украинские войска до сих пор контролируют северную часть Покровска и продолжат борьбу за возвращение остальной территории, вопреки заявлениям России о захвате города.

По данным главкома, Россия ежедневно запускает от 4 000 до 5 000 ударных дронов по украинским позициям вдоль фронта. А также от 1 500 до 2 000 беспилотников, которые сбрасывают бомбы.

Однако, по словам Сырского, Украина отвечает тем же объемом — и даже больше: в частности, ВСУ имеют некоторое преимущество в FPV-дронах.

Зато оккупационная армия все еще имеет вдвое больший объем артиллерийских снарядов, чем ВСУ. Но дальность беспилотников затрудняет эффективное использование артиллерии. Сейчас 60% ударов осуществляют БпЛА.

По информации Сырского, более 710 000 российских солдат развернуто вдоль фронта длиной 1 255 км, при этом россияне ежедневно теряют около 1 000-1 100 солдат убитыми или ранеными.

"На данном этапе российская армия пытается продвинуться практически вдоль всей линии фронта", — резюмировал генерал Сырский.

Напомним, что 4 декабря Сырский рассказал о ситуации вблизи Покровска — продолжается чрезвычайно сложный этап обороны.

Ранее главнокомандующий ВСУ назвал количество потерь РФ в период с августа по октябрь этого года в рамках контрнаступательных действий Сил обороны на Донбассе.