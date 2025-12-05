Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сырский назвал основную стратегию ВСУ в войне с Россией

Сырский назвал основную стратегию ВСУ в войне с Россией

Ua en ru
Дата публикации 5 декабря 2025 21:20
Сырский назвал ключевую стратегию ВСУ
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал ключевую стратегию украинской армии в войне с Россией. Он отметил, что основная задача — максимально истощить российские войска и предотвратить их продвижение.

Об этом Александр Сырский сказал в интервью Sky News.

Реклама
Читайте также:

Сырский о ключевой задаче ВСУ в войне против РФ

Главком сообщил, что сейчас самые ожесточенные бои идут вокруг Покровска и северо-восточного города Купянск в Харьковской области. А также в районе Лимана, на Донбассе, и вблизи небольшого города Гуляйполе в Запорожской области на юго-востоке Украины.

Сырский отметил, что украинская армия проводит стратегическую оборонительную операцию, целью которой является сдерживание продвижения противника, предотвращение его более глубокого прорыва, нанесение максимальных потерь. А также осуществление контрнаступательных действий на тех участках, где враг является уязвимым.

"Наша стратегия заключается в том, чтобы максимально истощить российскую армию, предотвратить ее продвижение, удерживать нашу территорию, одновременно нанося удары по врагу в ближнем тылу, в оперативной глубине и вглубь самой России с целью подрыва ее обороноспособности и промышленного потенциала", — подчеркнул главнокомандующий украинской армии.

Сырский о боевых действиях на фронте

Александр Сырский в интервью Sky News дал оценку боевым действиям, которые сейчас происходят на фронте.

Он проинформировал, что украинские войска до сих пор контролируют северную часть Покровска и продолжат борьбу за возвращение остальной территории, вопреки заявлениям России о захвате города.

По данным главкома, Россия ежедневно запускает от 4 000 до 5 000 ударных дронов по украинским позициям вдоль фронта. А также от 1 500 до 2 000 беспилотников, которые сбрасывают бомбы.

Однако, по словам Сырского, Украина отвечает тем же объемом — и даже больше: в частности, ВСУ имеют некоторое преимущество в FPV-дронах.

Зато оккупационная армия все еще имеет вдвое больший объем артиллерийских снарядов, чем ВСУ. Но дальность беспилотников затрудняет эффективное использование артиллерии. Сейчас 60% ударов осуществляют БпЛА.

По информации Сырского, более 710 000 российских солдат развернуто вдоль фронта длиной 1 255 км, при этом россияне ежедневно теряют около 1 000-1 100 солдат убитыми или ранеными.

"На данном этапе российская армия пытается продвинуться практически вдоль всей линии фронта", — резюмировал генерал Сырский.

Напомним, что 4 декабря Сырский рассказал о ситуации вблизи Покровска — продолжается чрезвычайно сложный этап обороны.

Ранее главнокомандующий ВСУ назвал количество потерь РФ в период с августа по октябрь этого года в рамках контрнаступательных действий Сил обороны на Донбассе.

ВСУ война в Украине Александр Сырский ситуация на фронте Покровск боевые действия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации