Сырский рассказал о боях возле Покровска

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал о ситуации в районе Покровска. Он отметил, что сейчас там продолжаются бои, и украинские воины продолжают удерживать северную часть города.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в четверг, 4 декабря.

Сырский о ситуации возле Покровска

Главнокомандующий ВСУ отметил, что сейчас продолжается чрезвычайно сложный этап обороны Покровско-Мирноградской агломерации. Именно поэтому он снова работал с командующими группировок войск, командирами корпусов, бригад, полков и отдельных батальонов.

"Бой продолжается. Украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска", — сообщил Сырский.

В то же время он добавил, что в районе Покровска и Мирнограда украинские воины активными действиями блокируют попытки российских оккупантов накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов.

Непосредственно в городах украинские военные продолжают удерживать определенные районы.

"В то время, когда оккупанты не учитывают потери живой силы, украинские командиры имеют четкое понимание важности сохранения жизни и здоровья подчиненного личного состава.

С этой целью в ходе совещания с нашими командирами уточнили вопросы согласованного применения, обеспечения продвижения и своевременной замены подразделений, которые проводят поисково-штурмовые действия для выявления и ликвидации противника", — отметил главком.

Кроме того, Сырский отметил, что для обеспечения устойчивости обороны принят ряд решений по боевому управлению, взаимодействию и всестороннему обеспечению привлеченных сил и средств.

Он пояснил, что в этом контексте особую роль играют вопросы организации дополнительных логистических путей, своевременной медицинской эвакуации, а также ведения контрбатарейной борьбы и противодействия вражеским БпЛА.

Скриншот сообщения Сырского/Facebook

