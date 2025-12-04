Видео
Главная Новости дня Сырский сообщил об активных боях возле Покровска и Мирнограда

Сырский сообщил об активных боях возле Покровска и Мирнограда

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 19:00
Сырский рассказал о боях возле Покровска
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал о ситуации в районе Покровска. Он отметил, что сейчас там продолжаются бои, и украинские воины продолжают удерживать северную часть города.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в четверг, 4 декабря.

Читайте также:

Сырский о ситуации возле Покровска

Главнокомандующий ВСУ отметил, что сейчас продолжается чрезвычайно сложный этап обороны Покровско-Мирноградской агломерации. Именно поэтому он снова работал с командующими группировок войск, командирами корпусов, бригад, полков и отдельных батальонов.

"Бой продолжается. Украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска", — сообщил Сырский.

В то же время он добавил, что в районе Покровска и Мирнограда украинские воины активными действиями блокируют попытки российских оккупантов накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов.

Непосредственно в городах украинские военные продолжают удерживать определенные районы.

"В то время, когда оккупанты не учитывают потери живой силы, украинские командиры имеют четкое понимание важности сохранения жизни и здоровья подчиненного личного состава.

С этой целью в ходе совещания с нашими командирами уточнили вопросы согласованного применения, обеспечения продвижения и своевременной замены подразделений, которые проводят поисково-штурмовые действия для выявления и ликвидации противника", — отметил главком.

Кроме того, Сырский отметил, что для обеспечения устойчивости обороны принят ряд решений по боевому управлению, взаимодействию и всестороннему обеспечению привлеченных сил и средств.

Он пояснил, что в этом контексте особую роль играют вопросы организации дополнительных логистических путей, своевременной медицинской эвакуации, а также ведения контрбатарейной борьбы и противодействия вражеским БпЛА.

Сирський про ситуацію біля Покровська
Скриншот сообщения Сырского/Facebook

Недавно командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили рассказал о ситуации на Покровском направлении.

Напомним, что 23 ноября появилась информация, что украинские военные "зачистили" центр Покровска от оккупантов.

ВСУ оккупанты война в Украине Александр Сырский Покровск украинские военные
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
