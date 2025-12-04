Сирський розповів про бої біля Покровська

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про ситуацію у районі Покровська. Він зазначив, що наразі там тривають бої, і українські воїни продовжують утримувати північну частину міста.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у четвер, 4 грудня.

Сирський про ситуацію біля Покровська

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що наразі триває надзвичайно складний етап оборони Покровсько-Мирноградської агломерації. Саме тому він знову працював з командувачами угруповань військ, командирами корпусів, бригад, полків та окремих батальйонів.

"Бій триває. Українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська", — поінформував Сирський.

Водночас він додав, що у районі Покровська та Мирнограда українські воїни активними діями блокують спроби російських окупантів накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів.

Безпосередньо в містах українські військові продовжують утримувати визначені райони.

"У той час, коли окупанти не зважають на втрати живої сили, українські командири мають чітке розуміння важливості збереження життя і здоров’я підлеглого особового складу.

З цією метою в ході наради з нашими командирами уточнили питання узгодженого застосування, забезпечення просування та своєчасної заміни підрозділів, які проводять пошуково-штурмові дії для виявлення та ліквідації противника", — зауважив головком.

Крім того, Сирський зазначив, що для забезпечення стійкості оборони ухвалено низку рішень щодо бойового управління, взаємодії та всебічного забезпечення залучених сил і засобів.

Він пояснив, що у цьому контексті особливу роль відіграють питання організації додаткових логістичних шляхів, вчасної медичної евакуації, а також ведення контрбатарейної боротьби та протидії ворожим БпЛА.

Скриншот повідомлення Сирського/Facebook

Нещодавно командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі розповів про ситуацію на Покровському напрямку.

Нагадаємо, що 23 листопада з'явилася інформація, що українські військові "зачистили" центр Покровська від окупантів.