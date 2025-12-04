Сирський розповів про бої біля Покровська

Сирський повідомив про активні бої біля Покровська та Мирнограда
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про ситуацію у районі Покровська. Він зазначив, що наразі там тривають бої, і українські воїни продовжують утримувати північну частину міста.
Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у четвер, 4 грудня.
Сирський про ситуацію біля Покровська
Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що наразі триває надзвичайно складний етап оборони Покровсько-Мирноградської агломерації. Саме тому він знову працював з командувачами угруповань військ, командирами корпусів, бригад, полків та окремих батальйонів.
"Бій триває. Українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська", — поінформував Сирський.
Водночас він додав, що у районі Покровська та Мирнограда українські воїни активними діями блокують спроби російських окупантів накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів.
Безпосередньо в містах українські військові продовжують утримувати визначені райони.
"У той час, коли окупанти не зважають на втрати живої сили, українські командири мають чітке розуміння важливості збереження життя і здоров’я підлеглого особового складу.
З цією метою в ході наради з нашими командирами уточнили питання узгодженого застосування, забезпечення просування та своєчасної заміни підрозділів, які проводять пошуково-штурмові дії для виявлення та ліквідації противника", — зауважив головком.
Крім того, Сирський зазначив, що для забезпечення стійкості оборони ухвалено низку рішень щодо бойового управління, взаємодії та всебічного забезпечення залучених сил і засобів.
Він пояснив, що у цьому контексті особливу роль відіграють питання організації додаткових логістичних шляхів, вчасної медичної евакуації, а також ведення контрбатарейної боротьби та протидії ворожим БпЛА.
Нещодавно командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі розповів про ситуацію на Покровському напрямку.
Нагадаємо, що 23 листопада з'явилася інформація, що українські військові "зачистили" центр Покровська від окупантів.
Читайте Новини.LIVE!