На Покровському напрямку тривають потужні бої — військовий

Українські військові на фронті. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські військові впевнено утримують оборону на лінії Куп’янськ — Покровськ — Гуляйполе, попри потужні атаки російських військ. Ситуація на Покровському напрямку залишається контрольованою.

Про це розповів командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 27 листопада.

Військовий про ситуацію на Покровському напрямку

Командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі повідомив, що на лінії Куп’янськ — Покровськ — Гуляйполе воїни Збройних сил України впевнено тримають оборону.

Водночас він зазначив, що Росія щодоби втрачає щонайменше тисячу солдат. А спроби окупантів прорвати оборону малими групами й захопити вузли та траси забезпечення — даремні.

Військовий поінформував, що на Покровському напрямку тривають потужні бої, але українські підрозділи стабілізували ситуацію.

"По ключових напрямках Куп'янськ — Покровськ — Гуляйполе українська армія продовжує утримувати позиції й завдавати втрат ворогу. Росія щодня втрачає мінімум тисячу солдат. Позиції утримуються, лінія стабілізується. На Покровському напрямку доволі потужні бої.

За останній тиждень я не бачу ніякого просування російської армії, так що українська армія добре захищає цю лінію фронту", — зазначив Мамулашвілі.

Нагадаємо, що 23 листопада стало відомо, що українські військові "зачистили" центр Покровська від російських загарбників.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав втрати РФ в період із серпня по жовтень цього року в результаті контрнаступальних дій ЗСУ на Донбасі.