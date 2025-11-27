Видео
Главная Новости дня Продолжаются мощные бои — военный о Покровском направлении

Продолжаются мощные бои — военный о Покровском направлении

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 17:35
На Покровском направлении продолжаются мощные бои — военный
Украинские военные на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Украинские военные уверенно удерживают оборону на линии Купянск — Покровск — Гуляйполе, несмотря на мощные атаки российских войск. Ситуация на Покровском направлении остается контролируемой.

Об этом рассказал командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили в эфире Ранок.LIVE в четверг, 27 ноября.

Читайте также:

Военный о ситуации на Покровском направлении

Командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили сообщил, что на линии Купянск — Покровск — Гуляйполе воины Вооруженных сил Украины уверенно держат оборону.

В то же время он отметил, что Россия ежесуточно теряет не менее тысячи солдат. А попытки оккупантов прорвать оборону малыми группами и захватить узлы и трассы обеспечения — напрасны.

Военный проинформировал, что на Покровском направлении продолжаются мощные бои, но украинские подразделения стабилизировали ситуацию.

"По ключевым направлениям Купянск — Покровск  Гуляйполе украинская армия продолжает удерживать позиции и наносить потери врагу. Россия ежедневно теряет минимум тысячу солдат. Позиции удерживаются, линия стабилизируется. На Покровском направлении довольно мощные бои.

За последнюю неделю я не вижу никакого продвижения российской армии, так что украинская армия хорошо защищает эту линию фронта", — отметил Мамулашвили.

Напомним, что 23 ноября стало известно, что украинские военные "зачистили" центр Покровска от российских захватчиков.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал потери РФ в период с августа по октябрь этого года в результате контрнаступательных действий ВСУ на Донбассе.

ВСУ Донецкая область война в Украине ситуация на фронте Покровск
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
