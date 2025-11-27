На Покровском направлении продолжаются мощные бои — военный

Продолжаются мощные бои — военный о Покровском направлении
Украинские военные уверенно удерживают оборону на линии Купянск — Покровск — Гуляйполе, несмотря на мощные атаки российских войск. Ситуация на Покровском направлении остается контролируемой.
Об этом рассказал командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили в эфире Ранок.LIVE в четверг, 27 ноября.
Военный о ситуации на Покровском направлении
Командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили сообщил, что на линии Купянск — Покровск — Гуляйполе воины Вооруженных сил Украины уверенно держат оборону.
В то же время он отметил, что Россия ежесуточно теряет не менее тысячи солдат. А попытки оккупантов прорвать оборону малыми группами и захватить узлы и трассы обеспечения — напрасны.
Военный проинформировал, что на Покровском направлении продолжаются мощные бои, но украинские подразделения стабилизировали ситуацию.
"По ключевым направлениям Купянск — Покровск — Гуляйполе украинская армия продолжает удерживать позиции и наносить потери врагу. Россия ежедневно теряет минимум тысячу солдат. Позиции удерживаются, линия стабилизируется. На Покровском направлении довольно мощные бои.
За последнюю неделю я не вижу никакого продвижения российской армии, так что украинская армия хорошо защищает эту линию фронта", — отметил Мамулашвили.
Напомним, что 23 ноября стало известно, что украинские военные "зачистили" центр Покровска от российских захватчиков.
Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал потери РФ в период с августа по октябрь этого года в результате контрнаступательных действий ВСУ на Донбассе.
