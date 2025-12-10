Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Продолжаются жесткие бои — Сырский о ситуации возле Покровска

Продолжаются жесткие бои — Сырский о ситуации возле Покровска

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 12:37
Сырский рассказал о ситуации возле Покровска
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал об актуальной ситуации вблизи Покровска Донецкой области. Он отметил, что сейчас там продолжаются ожесточенные бои.

Об этом главком сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Реклама
Читайте также:

Сырский о ситуации возле Покровска

Александр Сырский сообщил, что сейчас украинские военные удерживают север Покровска, однако на подступах к городу продолжаются жесткие бои.

По словам главкома, в южной части населенного пункта российские войска используют сложные погодные условия — плотный туман и ограниченные возможности дронов. Они пытаются просачиваться в городскую застройку и накапливать силы.

Военный о боях вблизи Покровска

В среду, 10 декабря, командир 214-го отдельного штурмового батальона Антон Лавринюк в эфире Ранок.LIVE рассказал, что российские штурмы на Александровском направлении остаются интенсивными, россияне пытаются просачиваться от Покровска и до Гуляйполя.

В частности, он отметил, что российские армейцы атакуют малыми группами от 1 до 3 военных, постоянно меняют маршруты и нередко движутся открытым полем как "камикадзе".

Военный добавил, что во время тумана россияне используют технику — легковые авто, грузовики с личным составом, а также мотоколонны.

По его словам, за последние дни зафиксированы попытки прорывов в населенные пункты на мотоциклах по 1-5 единиц в колонне.

Напомним, что 7 декабря стало известно, что в Покровске украинские военные ликвидируют российских захватчиков в городской застройке.

Недавно Сырский рассказал о ключевой стратегии украинской армии в войне с Россией.

ВСУ война в Украине Александр Сырский ситуация на фронте Покровск боевые действия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации