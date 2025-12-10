Сырский рассказал о ситуации возле Покровска

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал об актуальной ситуации вблизи Покровска Донецкой области. Он отметил, что сейчас там продолжаются ожесточенные бои.

Об этом главком сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Сырский о ситуации возле Покровска

Александр Сырский сообщил, что сейчас украинские военные удерживают север Покровска, однако на подступах к городу продолжаются жесткие бои.

По словам главкома, в южной части населенного пункта российские войска используют сложные погодные условия — плотный туман и ограниченные возможности дронов. Они пытаются просачиваться в городскую застройку и накапливать силы.

Военный о боях вблизи Покровска

В среду, 10 декабря, командир 214-го отдельного штурмового батальона Антон Лавринюк в эфире Ранок.LIVE рассказал, что российские штурмы на Александровском направлении остаются интенсивными, россияне пытаются просачиваться от Покровска и до Гуляйполя.

В частности, он отметил, что российские армейцы атакуют малыми группами от 1 до 3 военных, постоянно меняют маршруты и нередко движутся открытым полем как "камикадзе".



Военный добавил, что во время тумана россияне используют технику — легковые авто, грузовики с личным составом, а также мотоколонны.

По его словам, за последние дни зафиксированы попытки прорывов в населенные пункты на мотоциклах по 1-5 единиц в колонне.

Напомним, что 7 декабря стало известно, что в Покровске украинские военные ликвидируют российских захватчиков в городской застройке.

Недавно Сырский рассказал о ключевой стратегии украинской армии в войне с Россией.