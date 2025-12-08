Відео
Головна Новини дня Росія вбила цивільних на Донеччині — фото наслідків атак

Росія вбила цивільних на Донеччині — фото наслідків атак

Дата публікації: 8 грудня 2025 11:10
Російські удари по Донеччині 7 грудня — в поліції повідомили деталі
Вибиті вікна у житловому будинку. Фото: Національна поліція України

У Донецькій області 7 грудня російські обстріли призвели до загибелі чотирьох людей, ще троє були поранені. Поліція зафіксувала майже дві тисячі атак по прифронтових районах і житлових кварталах.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції України.

Читайте також:

Росія атакувала Донеччину — постраждали цивільні

Під обстріли потрапили 11 населених пунктів, зокрема Білозерське, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман та кілька сіл і селищ. Внаслідок ударів пошкоджені 29 цивільних об’єктів, серед них 13 житлових будинків.

Донецька область обстріли
Поліцейський документує наслідки обстрілу. Фото: Нацполіція України
Обстріл Донеччини
Пожежа у дворі. Фото: Нацполіція України

У Дружківці росіяни сім разів били FPV-дронами — загинули двоє мирних мешканців, ще двоє чоловіків поранені. Пошкоджено чотири приватні будинки та дві машини. У Костянтинівці від дронової атаки також є загиблий і поранений. У Лимані загинула одна людина, зруйновано приватний будинок.

Краматорськ зазнав 11 ударів, у тому числі від різних типів безпілотників. Там пошкоджено два багатоквартирні й шість приватних будинки. Також руйнування має магазин, адмінбудівля, торговий центр, АЗС та цивільні транспортні засоби.

В інших громадах російські дрони й авіабомби зруйнували заклад освіти, пошкодили критичну інфраструктуру та автомобілі комунальних служб.

Окрім того, в Білозерському російський БпЛА типу "Ланцет" пошкодив транспортні засоби комунального підприємства.

Нагадаємо, нещодавно в Донецькій області росіяни скоїли черговий воєнний злочин та стратили українського полоненого бійця. 

Відомо, що у Покровську тривають бойові дії, де бійці ЗСУ відбивають штурми противника.

Також сьогодні, 8 грудня, під атакою дронів опинилася Дніпропетровська область. Відомо про жертви. 

російські війська смерть Донецька область обстріли війна в Україні атака цивільні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
