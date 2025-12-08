Российские удары по Донецкой области 7 декабря — в полиции сообщили детали

Россия убила гражданских в Донецкой области — фото последствий
В Донецкой области 7 декабря российские обстрелы привели к гибели четырех человек, еще трое были ранены. Полиция зафиксировала почти две тысячи атак по прифронтовым районам и жилым кварталам.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Россия атаковала Донецкую область — пострадали гражданские
Под обстрелы попали 11 населенных пунктов, в частности Белозерское, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман и несколько сел и поселков. В результате ударов повреждены 29 гражданских объектов, среди них 13 жилых домов.
В Дружковке россияне семь раз били FPV-дронами — погибли двое мирных жителей, еще двое мужчин ранены. Повреждены четыре частных дома и две машины. В Константиновке от дроновой атаки также есть погибший и раненый. В Лимане погиб один человек, разрушен частный дом.
Краматорск подвергся 11 ударам, в том числе от разных типов беспилотников. Там повреждены два многоквартирных и шесть частных домов. Также разрушения имеет магазин, админздание, торговый центр, АЗС и гражданские транспортные средства.
В других громадах российские дроны и авиабомбы разрушили учебное заведение, повредили критическую инфраструктуру и автомобили коммунальных служб.
Кроме того, в Белозерском российский БПЛА типа "Ланцет" повредил транспортные средства коммунального предприятия.
Напомним, недавно в Донецкой области россияне совершили очередное военное преступление и казнили украинского пленного бойца.
Известно, что в Покровске продолжаются боевые действия, где бойцы ВСУ отражают штурмы противника.
Также сегодня, 8 декабря, под атакой дронов оказалась Днепропетровская область. Известно о жертвах.
