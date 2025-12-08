Российские удары по Донецкой области 7 декабря — в полиции сообщили детали

Выбитые окна в жилом доме. Фото: Национальная полиция Украины

В Донецкой области 7 декабря российские обстрелы привели к гибели четырех человек, еще трое были ранены. Полиция зафиксировала почти две тысячи атак по прифронтовым районам и жилым кварталам.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Под обстрелы попали 11 населенных пунктов, в частности Белозерское, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман и несколько сел и поселков. В результате ударов повреждены 29 гражданских объектов, среди них 13 жилых домов.

Полицейский документирует последствия обстрела. Фото: Нацполиция Украины

Пожар во дворе. Фото: Нацполиция Украины

В Дружковке россияне семь раз били FPV-дронами — погибли двое мирных жителей, еще двое мужчин ранены. Повреждены четыре частных дома и две машины. В Константиновке от дроновой атаки также есть погибший и раненый. В Лимане погиб один человек, разрушен частный дом.

Краматорск подвергся 11 ударам, в том числе от разных типов беспилотников. Там повреждены два многоквартирных и шесть частных домов. Также разрушения имеет магазин, админздание, торговый центр, АЗС и гражданские транспортные средства.

В других громадах российские дроны и авиабомбы разрушили учебное заведение, повредили критическую инфраструктуру и автомобили коммунальных служб.

Кроме того, в Белозерском российский БПЛА типа "Ланцет" повредил транспортные средства коммунального предприятия.

Напомним, недавно в Донецкой области россияне совершили очередное военное преступление и казнили украинского пленного бойца.

Известно, что в Покровске продолжаются боевые действия, где бойцы ВСУ отражают штурмы противника.

Также сегодня, 8 декабря, под атакой дронов оказалась Днепропетровская область. Известно о жертвах.