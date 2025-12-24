Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Оставаться под обстрелами — как живут в прифронтовых городах

Оставаться под обстрелами — как живут в прифронтовых городах

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 19:54
Как живут прифронтовые города - ситуация на востоке
В Дружковке люди ремонтируют окна после обстрела. Фото: Суспільне Донбас

Жители прифронтовых городов в Украине становятся жертвами ежедневных обстрелов и живут на грани оккупации. Частью повседневной жизни людей является ремонт или поиск жилья, ведь жилой фонд поврежден или разрушен. В то же время оставаясь дома общине приходится искать новые способы избежать гуманитарной катстрофы и довольствоваться имеющимися ресурсами.

О жизни в прифронтовой зоне — в материале Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Жизнь в прифронтовых городах

По состоянию на середину 2025 года ООН зафиксировало в Украине десятки тысяч гражданских жертв, значительная часть которых — жители прифронтовых городов. Там обстрелы и эвакуации стали частью повседневной жизни. Ежедневными становятся новости о том, что Россия убила гражданских, в частности в Донецкой области — страдают Дружковка, Константиновка, Лиман, Краматорск, Славянск и другие населенные пункты. Под постоянными обстрелами Харьков, Запорожье, Николаев, Одесса.

Дружковка
Разрушение дома после обстрела. Фото: Суспільне Донбас

"Что по факту случается — постоянные прилеты дронов или РСЗО оставляют людей один на один с ситуацией, когда надо искать ДСП, чтобы забивать окна, надо искать пленку. И это все по завышенным ценам. Но иногда дело не в цене, а в дефиците", — рассказала Новини.LIVE эксперт по недвижимости Виктория Берещак.

Фоторепортажи из восточных регионов показывают, как семьи живут в бывших общежитиях, подвалах и палаточных городках, по шесть и более человек в комнате. Журналисты и международные организации отмечают, что значительная часть жилого фонда Украины повреждена или разрушена.

Ремонт
Ремонт в общежитии на Харьковщине. Фото: Суспільне Харків

Эксперт назвала несколько ключевых вещей относительно жилищного кризиса в прифронтовых регионах.

Первое — это вопрос угрозы частичного или полного разрушения жилого фонда. Это разрушение не может быть учтено государством в режиме реального времени, чтобы люди подавали документы на компенсацию. Комиссии не могут часто выезжать и работать в регионах из-за фактора безопасности.

Второй момент — перенаселение населенных пунктов людьми, которые выехали из временно оккупированных ближайших районов и не хотят ехать дальше, потому что имеют надежду вернуться или не видят свою адаптацию в другом месте.

Третий момент — безопасность. В прифронтовых населенных пунктах в полной мере могут не предоставляться медицинские и социальные государственные услуги, чтобы обеспечить комфортную жизнь. Сфера ЖКХ проваливается.

Гуманитарный кризис в прифронтовых городах

Несмотря на сложность жизни в прифронтовых регионах остаются сотни тысяч украинцев. В своих общинах они пытаются не только выживать, но и продолжают держать бизнес. Именно поэтому нуждаются в особой помощи от государства. Об этом недавно говорил глава Ассоциации прифронтовых городов и громад, Харьковский городской голова Игорь Терехов.

"Необходимо уже сейчас развивать государственную политику в направлении поддержки нашего бизнеса. Прифронтовые города взяли на себя защиту Украины и всей Европы. Нельзя допустить, чтобы эти территории стали теперь серой зоной. Это задача и для государства, и для нас, органов местного самоуправления, и для общественности", — отметил Терехов на конференции по бизнесу на линии фронта.

Терехов
Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

Из-за сложности ведения бизнеса, отсутствия рабочих мест, в прифронтовых городах на товары и услуги в основном завышены цены.

"В этих населенных пунктах есть проблемы с отоплением, не везде городские власти могут реагировать на поломки. Соответственно, люди живут на грани гуманитарной катастрофы. Но делают этот выбор самостоятельно. В то же время они платят повышенную аренду, потому что есть спекулятивные цены в таких районах. Как на аренду, так и на продажу", — отметила эксперт Берещак.

Атака на детсад в Харькове
Атака на детский сад в Харькове в октябре 2025 года. Фото: Facebook Владимира Зеленского

В то же время именно прифронтовые громады становятся площадкой для новых решений — модульные школы, быстрые ремонтные бригады, локальные центры психосоциальной поддержки.

"Государство и международные благотворительные организации помогают с материалами для ремонта. Но я бы обратила внимание на принудительную эвакуацию — это тоже помощь и решение. Есть финансовая помощь от государства. Она не является посильной, чтобы решить проблему жилья, но частично компенсирует расходы. Также есть гуманитарные программы поселения ВПЛ, они все еще существуют", — добавил Берещак.

Международные отчеты говорят, что до сих пор существует разрыв между потребностями людей в прифронтовых регионах и ресурсами. Со своей стороны в некоторых городах, в частности Харькове и Запорожье, были отменены местные налоги и сборы для предпринимателей, чтобы облегчить работу бизнеса. К такому решению готовится Николаев.

Ранее мы писали, что уязвимые категории населения в Краматорске могут получить единовременную компенсацию на оплату коммунальных услуг от международного благотворительного фонда "Руки друзей".

В 2026 году продолжат действовать программы поддержки для ВПЛ.

Также дополнительную денежную помощь в Днепре могут получить люди с инвалидностью первой и второй групп.

Донбасс жилье Игорь Терехов Харьков оккупация фронт
Антонина Карташева - Журналистка
Автор:
Антонина Карташева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации