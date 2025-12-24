Как живут прифронтовые города - ситуация на востоке

В Дружковке люди ремонтируют окна после обстрела. Фото: Суспільне Донбас

Жители прифронтовых городов в Украине становятся жертвами ежедневных обстрелов и живут на грани оккупации. Частью повседневной жизни людей является ремонт или поиск жилья, ведь жилой фонд поврежден или разрушен. В то же время оставаясь дома общине приходится искать новые способы избежать гуманитарной катстрофы и довольствоваться имеющимися ресурсами.

О жизни в прифронтовой зоне — в материале Новини.LIVE.

Жизнь в прифронтовых городах

По состоянию на середину 2025 года ООН зафиксировало в Украине десятки тысяч гражданских жертв, значительная часть которых — жители прифронтовых городов. Там обстрелы и эвакуации стали частью повседневной жизни. Ежедневными становятся новости о том, что Россия убила гражданских, в частности в Донецкой области — страдают Дружковка, Константиновка, Лиман, Краматорск, Славянск и другие населенные пункты. Под постоянными обстрелами Харьков, Запорожье, Николаев, Одесса.

Разрушение дома после обстрела. Фото: Суспільне Донбас

"Что по факту случается — постоянные прилеты дронов или РСЗО оставляют людей один на один с ситуацией, когда надо искать ДСП, чтобы забивать окна, надо искать пленку. И это все по завышенным ценам. Но иногда дело не в цене, а в дефиците", — рассказала Новини.LIVE эксперт по недвижимости Виктория Берещак.

Фоторепортажи из восточных регионов показывают, как семьи живут в бывших общежитиях, подвалах и палаточных городках, по шесть и более человек в комнате. Журналисты и международные организации отмечают, что значительная часть жилого фонда Украины повреждена или разрушена.

Ремонт в общежитии на Харьковщине. Фото: Суспільне Харків

Эксперт назвала несколько ключевых вещей относительно жилищного кризиса в прифронтовых регионах.

Первое — это вопрос угрозы частичного или полного разрушения жилого фонда. Это разрушение не может быть учтено государством в режиме реального времени, чтобы люди подавали документы на компенсацию. Комиссии не могут часто выезжать и работать в регионах из-за фактора безопасности.

Второй момент — перенаселение населенных пунктов людьми, которые выехали из временно оккупированных ближайших районов и не хотят ехать дальше, потому что имеют надежду вернуться или не видят свою адаптацию в другом месте.

Третий момент — безопасность. В прифронтовых населенных пунктах в полной мере могут не предоставляться медицинские и социальные государственные услуги, чтобы обеспечить комфортную жизнь. Сфера ЖКХ проваливается.

Гуманитарный кризис в прифронтовых городах

Несмотря на сложность жизни в прифронтовых регионах остаются сотни тысяч украинцев. В своих общинах они пытаются не только выживать, но и продолжают держать бизнес. Именно поэтому нуждаются в особой помощи от государства. Об этом недавно говорил глава Ассоциации прифронтовых городов и громад, Харьковский городской голова Игорь Терехов.

"Необходимо уже сейчас развивать государственную политику в направлении поддержки нашего бизнеса. Прифронтовые города взяли на себя защиту Украины и всей Европы. Нельзя допустить, чтобы эти территории стали теперь серой зоной. Это задача и для государства, и для нас, органов местного самоуправления, и для общественности", — отметил Терехов на конференции по бизнесу на линии фронта.

Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

Из-за сложности ведения бизнеса, отсутствия рабочих мест, в прифронтовых городах на товары и услуги в основном завышены цены.

"В этих населенных пунктах есть проблемы с отоплением, не везде городские власти могут реагировать на поломки. Соответственно, люди живут на грани гуманитарной катастрофы. Но делают этот выбор самостоятельно. В то же время они платят повышенную аренду, потому что есть спекулятивные цены в таких районах. Как на аренду, так и на продажу", — отметила эксперт Берещак.

Атака на детский сад в Харькове в октябре 2025 года. Фото: Facebook Владимира Зеленского

В то же время именно прифронтовые громады становятся площадкой для новых решений — модульные школы, быстрые ремонтные бригады, локальные центры психосоциальной поддержки.

"Государство и международные благотворительные организации помогают с материалами для ремонта. Но я бы обратила внимание на принудительную эвакуацию — это тоже помощь и решение. Есть финансовая помощь от государства. Она не является посильной, чтобы решить проблему жилья, но частично компенсирует расходы. Также есть гуманитарные программы поселения ВПЛ, они все еще существуют", — добавил Берещак.

Международные отчеты говорят, что до сих пор существует разрыв между потребностями людей в прифронтовых регионах и ресурсами. Со своей стороны в некоторых городах, в частности Харькове и Запорожье, были отменены местные налоги и сборы для предпринимателей, чтобы облегчить работу бизнеса. К такому решению готовится Николаев.

В 2026 году продолжат действовать программы поддержки для ВПЛ.

Также дополнительную денежную помощь в Днепре могут получить люди с инвалидностью первой и второй групп.