На Чернігівщині оголосили примусову евакуацію

Рада оборони Чернігівської області ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл. Йдеться про Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську і Городнянську громади.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у вівторок, 30 грудня.

Скільки людей проживає у прикордонні Чернігівщини

Зазначається, що цьогоріч з прикордоння Чернігівщини виїхали трохи більше 1400 жителів. Проте, попри щоденні обстріли, там досі мешкає 300 людей.

"Тепер є офіційне рішення про обовʼязкову евакуацію. Таку необхідність вбачають саме військові", — йдеться в повідомленні.

Вже розроблені спеціальні евакуаційні маршрути та підготовлено транспорт.

"Розселення евакуйованих — обовʼязкова умова. Гарантовані місця для тимчасового проживання. Евакуацію маємо завершити за 30 днів", — додав Чаус.

