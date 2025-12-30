Відео
У низці сіл на Чернігівщині оголосили примусову евакуацію

Дата публікації: 30 грудня 2025 14:53
На Чернігівщині оголосили примусову евакуацію
Люди чекаю на евакуацію на лавці. Фото: Reuters

Рада оборони Чернігівської області ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл. Йдеться про Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську і Городнянську громади.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у вівторок, 30 грудня.

Чаус
Допис В’ячеслава Чауса. Фото: скриншот

Скільки людей проживає у прикордонні Чернігівщини

Зазначається, що цьогоріч з прикордоння Чернігівщини виїхали трохи більше 1400 жителів. Проте, попри щоденні обстріли, там досі мешкає 300 людей. 

Прикордоння під щоденними обстрілами. Попри реальну загрозу, там досі мешкає 300 людей.

"Тепер є офіційне рішення про обовʼязкову евакуацію. Таку необхідність вбачають саме військові", йдеться в повідомленні.

Вже розроблені спеціальні евакуаційні маршрути та підготовлено транспорт.

"Розселення евакуйованих — обовʼязкова умова. Гарантовані місця для тимчасового проживання. Евакуацію маємо завершити за 30 днів", додав Чаус.

Нагадаємо, на постійній основі евакуація триває у шістьох областях.

Також ми писали, чи планується евакуація з Києва у випадку блекаута.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
