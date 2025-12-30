Видео
Главная Новости дня В ряде сел на Черниговщине объявили принудительную эвакуацию

В ряде сел на Черниговщине объявили принудительную эвакуацию

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 14:53
На Черниговщине объявили принудительную эвакуацию
Люди жду эвакуации на скамейке. Фото: Reuters

Совет обороны Черниговской области принял решение об обязательной эвакуации из 14 приграничных сел. Речь идет о Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской общинах.

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус во вторник, 30 декабря.

Чаус
Сообщение Вячеслава Чауса. Фото: скриншот

Сколько людей проживает в приграничье Черниговской области

Отмечается, что в этом году из приграничья Черниговщины выехали чуть более 1400 жителей. Однако, несмотря на ежедневные обстрелы, там до сих пор живет 300 человек.

Приграничье под ежедневными обстрелами. Несмотря на реальную угрозу, там до сих пор живет 300 человек.

"Теперь есть официальное решение об обязательной эвакуации. Такую необходимость видят именно военные", говорится в сообщении.

Уже разработаны специальные эвакуационные маршруты и подготовлен транспорт.

"Расселение эвакуированных — обязательное условие. Гарантированные места для временного проживания. Эвакуацию должны завершить за 30 дней",  добавил Чаус.

Напомним, на постоянной основе эвакуация продолжается в шести областях.

Также мы писали, планируется ли эвакуация из Киева в случае блэкаута.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
