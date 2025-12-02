В 6 областях Украины продолжается обязательная эвакуация населения - МВД

Военный и эвакуированные жители. Фото иллюстративное: Национальная полиция Украины

Заместитель министра внутренних дел Украины Алексей Сергеев рассказал о состоянии эвакуации из прифронтовых регионов. Он отметил, что полиция и спасатели продолжают помогать в проведении эвакуационных мероприятий.

Об этом Сергеев сообщил во время брифинга во вторник, 2 декабря.

Обязательная эвакуация продолжается

Сергеев отметил, что Нацполиция Украины и ГСЧС Украины на постоянной основе помогают с эвакуацией в Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях.

"В отдельной сфере ответственности — принудительная эвакуация детей вместе с родителями. В настоящее время она осуществляется в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областях. В Сумской и Херсонской областях, где такие меры были объявлены ранее, все дети уже эвакуированы", — рассказал он.

Однако известно, что Донецкой области остается эвакуировать 424 ребенка: 243 — в Харьковской области, 26 — в Днепропетровской и 11 детей — в Запорожской. Замглавы МВД сообщил, что специально созданные эвакуационные группы полиции и спасателей оказывают помощь местным властям, органам местного самоуправления и территориальным общинам.

Ребенок с флажком. Фото: Министерство внутренних дел

Алексей Сергеев рассказал о работе подразделений Национальной полиции "Белые ангелы", которые сначала начали работать в Донецкой области и получили свое название от жителей города Марьинка.

"Кроме эвакуации, правоохранители оказывают домедицинскую помощь и доставили в больницы около тысячи раненых и больных граждан. Опыт работы Донецких эвакуационных групп был распространен и на другие регионы — специализированные подразделения созданы и работают на Сумщине, Харьковщине, Днепропетровщине и в Запорожской области", — отметил заместитель министра внутренних дел.

Сергеев также отметил, что эвакуационные подразделения работают в условиях постоянной повышенной опасности. Россияне регулярно обстреливают артиллерией и атакуют беспилотниками по эвакуационные машины. Только за последний месяц было зафиксировано шесть таких обстрелов эвакуационных групп Нацполиции. Например, в Константиновке FPV-дрон атаковал автомобиль "Белых Ангелов", которые проводили эвакуацию.

Напомним, что некоторые населенные пункты Днепропетровщины и Запорожья проводят обязательную эвакуацию детей.

Ранее мы также информировали, что если в Киеве будет длительный блэкаут — часть горожан могут эвакуировать.