Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В МВД назвали области, где продолжается обязательная эвакуация

В МВД назвали области, где продолжается обязательная эвакуация

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 15:06
В 6 областях Украины продолжается обязательная эвакуация населения - МВД
Военный и эвакуированные жители. Фото иллюстративное: Национальная полиция Украины

Заместитель министра внутренних дел Украины Алексей Сергеев рассказал о состоянии эвакуации из прифронтовых регионов. Он отметил, что полиция и спасатели продолжают помогать в проведении эвакуационных мероприятий.

Об этом Сергеев сообщил во время брифинга во вторник, 2 декабря.

Реклама
Читайте также:

Обязательная эвакуация продолжается

Сергеев отметил, что Нацполиция Украины и ГСЧС Украины на постоянной основе помогают с эвакуацией в Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях.

"В отдельной сфере ответственности — принудительная эвакуация детей вместе с родителями. В настоящее время она осуществляется в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областях. В Сумской и Херсонской областях, где такие меры были объявлены ранее, все дети уже эвакуированы", — рассказал он.

Однако известно, что Донецкой области остается эвакуировать 424 ребенка: 243 — в Харьковской области, 26 — в Днепропетровской и 11 детей — в Запорожской. Замглавы МВД сообщил, что специально созданные эвакуационные группы полиции и спасателей оказывают помощь местным властям, органам местного самоуправления и территориальным общинам.

В МВС назвали області, в яких триває обов'язкова евакуація - фото 1
Ребенок с флажком. Фото: Министерство внутренних дел

Алексей Сергеев рассказал о работе подразделений Национальной полиции "Белые ангелы", которые сначала начали работать в Донецкой области и получили свое название от жителей города Марьинка. 

"Кроме эвакуации, правоохранители оказывают домедицинскую помощь и доставили в больницы около тысячи раненых и больных граждан. Опыт работы Донецких эвакуационных групп был распространен и на другие регионы — специализированные подразделения созданы и работают на Сумщине, Харьковщине, Днепропетровщине и в Запорожской области", — отметил заместитель министра внутренних дел.

Сергеев также отметил, что эвакуационные подразделения работают в условиях постоянной повышенной опасности. Россияне регулярно обстреливают артиллерией и атакуют беспилотниками по эвакуационные машины. Только за последний месяц было зафиксировано шесть таких обстрелов эвакуационных групп Нацполиции. Например, в Константиновке FPV-дрон атаковал автомобиль "Белых Ангелов", которые проводили эвакуацию.

Напомним, что некоторые населенные пункты Днепропетровщины и Запорожья проводят обязательную эвакуацию детей.

Ранее мы также информировали, что если в Киеве будет длительный блэкаут — часть горожан могут эвакуировать.

эвакуация МИД ГСЧС фронт Нацполиция
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации