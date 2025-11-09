Из отдельных населенных пунктов Днепропетровской области и Запорожья объявили эвакуацию

На Днепропетровщине и Запорожье расширили зону эвакуации
Из отдельных населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей объявили обязательную эвакуацию детей вместе с родителями или законными представителями. Решение приняли по итогам заседания Координационного штаба по проведению эвакуационных мероприятий и эффективного реагирования на массовое перемещение населения, которое провел заместитель министра развития общин и территорий Алексей Рябикин.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины в Telegram в воскресенье, 9 ноября.
Эвакуация на Днепропетровщине и Запорожье
На заседании также приняли решение об эвакуации подопечных из учреждений институционального ухода Запорожской области, которые расположены около 50 километров от линии фронта.
Эвакуация будет проводиться с соблюдением всех требований безопасности, в соответствии с медицинскими показаниями и с обеспечением необходимого сопровождения.
Вопрос находится на контроле заместителя министра соцполитики, семьи и единства Татьяны Кириенко.
"Отдельно во время заседания рассмотрен вопрос функционирования транзитных центров для эвакуированных лиц. Участники обсудили возможность открытия дополнительного центра в Харьковской области", — говорится в сообщении.
Эвакуация с прифронтовых территорий Украины
С 1 июня из прифронтовых населенных пунктов Украины было эвакуировано почти 124 тысячи человек, в том числе 14,5 тысячи детей и более 4 тысяч людей с ограниченной мобильностью:
- Донецкая область — эвакуировано более 85,4 тыс. человек, из них почти 9,3 тыс. детей и более 600 маломобильных лиц;
- Днепропетровская область — эвакуировано более 24,6 тыс. человек, из них более 4 тыс. детей и почти 1 тыс. маломобильных лиц;
- Сумская область — эвакуировано более 4,1 тыс. человек, из них более 350 детей и более 700 маломобильных лиц;
- Херсонская область — эвакуировано более 3,5 тыс. человек, из них более 300 детей и почти 230 маломобильных лиц;
- Харьковская область — эвакуировано более 5,4 тыс. человек, из них почти 350 детей и более 1,6 тыс. маломобильных лиц;
- Запорожская область — эвакуировано более 800 человек, из них более 80 детей и почти 20 маломобильных лиц.
Транзитные центры в Украине
Сейчас в Украине функционируют 20 транзитных центров в нескольких областях:
- Днепропетровская — восемь;
- Сумская — пять;
- Харьковская — два;
- на Волыни — три;
- в Николаеве — один;
- в Запорожье — один.
"С начала августа 2024 года транзитный центр в Павлограде принял более 36,2 тыс. человек. В Лозовой с 19 августа этого года прошло более 11,2 тысячи человек, а в Волосском с 23 августа этого года — более 5 тысяч человек", — говорится в сообщении.
После транзитного центра эвакуированные могут размещаться в бесплатных местах временного пребывания. В Украине действует 1111 таких локаций с более 80 тысячами койко-мест для ВПЛ, из которых около 7,8 тысячи сейчас свободны.
Для людей с инвалидностью и маломобильных лиц предусмотрено более 3,5 тысячи мест, из них доступны 81.
Напомним, 8 ноября в Константиновке Донецкой области оккупанты атаковали единственное эвакуационное авто гуманитарной миссии.
А в конце сентября стало известно, что Купянск в Харьковской области закрыт на въезд. Эвакуация максимально затруднена.
