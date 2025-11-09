Видео
На Днепропетровщине и Запорожье расширили зону эвакуации

На Днепропетровщине и Запорожье расширили зону эвакуации

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 19:04
обновлено: 19:04
Из отдельных населенных пунктов Днепропетровской области и Запорожья объявили эвакуацию
Эвакуация украинцев. Фото: Gettyimages

Из отдельных населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей объявили обязательную эвакуацию детей вместе с родителями или законными представителями. Решение приняли по итогам заседания Координационного штаба по проведению эвакуационных мероприятий и эффективного реагирования на массовое перемещение населения, которое провел заместитель министра развития общин и территорий Алексей Рябикин.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины в Telegram в воскресенье, 9 ноября.

Читайте также:

Эвакуация на Днепропетровщине и Запорожье

На заседании также приняли решение об эвакуации подопечных из учреждений институционального ухода Запорожской области, которые расположены около 50 километров от линии фронта.

Эвакуация будет проводиться с соблюдением всех требований безопасности, в соответствии с медицинскими показаниями и с обеспечением необходимого сопровождения.

Вопрос находится на контроле заместителя министра соцполитики, семьи и единства Татьяны Кириенко.

"Отдельно во время заседания рассмотрен вопрос функционирования транзитных центров для эвакуированных лиц. Участники обсудили возможность открытия дополнительного центра в Харьковской области", — говорится в сообщении.

Эвакуация с прифронтовых территорий Украины

С 1 июня из прифронтовых населенных пунктов Украины было эвакуировано почти 124 тысячи человек, в том числе 14,5 тысячи детей и более 4 тысяч людей с ограниченной мобильностью:

  • Донецкая область — эвакуировано более 85,4 тыс. человек, из них почти 9,3 тыс. детей и более 600 маломобильных лиц;
  • Днепропетровская область — эвакуировано более 24,6 тыс. человек, из них более 4 тыс. детей и почти 1 тыс. маломобильных лиц;
  • Сумская область — эвакуировано более 4,1 тыс. человек, из них более 350 детей и более 700 маломобильных лиц;
  • Херсонская область — эвакуировано более 3,5 тыс. человек, из них более 300 детей и почти 230 маломобильных лиц;
  • Харьковская область — эвакуировано более 5,4 тыс. человек, из них почти 350 детей и более 1,6 тыс. маломобильных лиц;
  • Запорожская область — эвакуировано более 800 человек, из них более 80 детей и почти 20 маломобильных лиц.

Транзитные центры в Украине

Сейчас в Украине функционируют 20 транзитных центров в нескольких областях:

  • Днепропетровская — восемь;
  • Сумская — пять;
  • Харьковская — два;
  • на Волыни — три;
  • в Николаеве — один;
  • в Запорожье — один.

"С начала августа 2024 года транзитный центр в Павлограде принял более 36,2 тыс. человек. В Лозовой с 19 августа этого года прошло более 11,2 тысячи человек, а в Волосском с 23 августа этого года — более 5 тысяч человек", — говорится в сообщении.

После транзитного центра эвакуированные могут размещаться в бесплатных местах временного пребывания. В Украине действует 1111 таких локаций с более 80 тысячами койко-мест для ВПЛ, из которых около 7,8 тысячи сейчас свободны.

Для людей с инвалидностью и маломобильных лиц предусмотрено более 3,5 тысячи мест, из них доступны 81.

Пост Министерства развития громад и территорий Украины. Фото: скриншот
Пост Министерства развития громад и территорий Украины. Фото: скриншот

Напомним, 8 ноября в Константиновке Донецкой области оккупанты атаковали единственное эвакуационное авто гуманитарной миссии.

А в конце сентября стало известно, что Купянск в Харьковской области закрыт на въезд. Эвакуация максимально затруднена.

война украинцы эвакуация Украина Запорожская область Днепропетровская область
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
