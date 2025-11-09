З окремих населених пунктів Дніпропетровщини та Запоріжжя оголосили евакуацію

Евакуація українців. Фото: Gettyimages

З окремих населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей оголосили обовʼязкову евакуацію дітей разом з батьками або законними представниками. Рішення ухвалили за підсумками засідання Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення, яке провів заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України у Telegram у неділю, 9 листопада.

Евакуація на Дніпропетровщині та Запоріжжі

На засідання також ухвалили рішення про евакуацію підопічних із закладів інституційного догляду Запорізької області, які розташовані близько за 50 кілометрів від лінії фронту.

Евакуацію проводитимуть з дотриманням усіх вимог безпеки, відповідно до медичних показань і з забезпеченням необхідного супроводу.

Питання перебуває на контролі заступниці міністра соцполітики, сімʼї та єдності Тетяни Кірієнко.

"Окремо під час засідання розглянуто питання функціонування транзитних центрів для евакуйованих осіб. Учасники обговорили можливість відкриття додаткового центру в Харківській області", — йдеться у повідомленні.

Евакуація з прифронтових територій України

З 1 червня з прифронтових населених пунктів України було евакуйовано майже 124 тисячі осіб, у тому числі 14,5 тисяч дітей та понад 4 тисячі людей з обмеженою мобільністю:

Донецька область — евакуйовано понад 85,4 тис. людей, з них майже 9,3 тис. дітей та понад 600 маломобільних осіб;

Дніпропетровська область — евакуйовано понад 24,6 тис. людей, з них понад 4 тис. дітей та майже 1 тис. маломобільних осіб;

Сумська область — евакуйовано понад 4,1 тис. людей, з них понад 350 дітей та понад 700 маломобільних осіб;

Херсонська область — евакуйовано понад 3,5 тис. людей, з них понад 300 дітей та майже 230 маломобільних осіб;

Харківська область — евакуйовано понад 5,4 тис. людей, з них майже 350 дітей та понад 1,6 тис. маломобільних осіб;

Запорізька область — евакуйовано понад 800 людей, з них понад 80 дітей та майже 20 маломобільних осіб.

Транзитні центри в Україні

Наразі в Україні функціонують 20 транзитних центрів у декількох областях:

Дніпропетровська — вісім;

Сумська — пʼять;

Харківська — два;

на Волині — три;

у Миколаєві — один;

у Запоріжжі — один.

"З початку серпня 2024 року транзитний центр у Павлограді прийняв понад 36,2 тис. людей. У Лозовій з 19 серпня цього року пройшло понад 11,2 тисячі осіб, а у Волоському з 23 серпня цього року — більше 5 тисяч людей", — йдеться у повідомленні.

Після транзитного центру евакуйовані можуть розміщуватися у безоплатних місцях тимчасового перебування. В Україні діє 1111 таких локацій із понад 80 тисячами ліжко-місць для ВПО, з яких близько 7,8 тисячі нині вільні.

Для людей з інвалідністю та маломобільних осіб передбачено понад 3,5 тисячі місць, із них доступні 81.

Допис Міністерства розвитку громад та територій України. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 листопада в Костянтинівці Донецької області окупанти атакували єдине евакуаційне авто гуманітарної місії.

А наприкінці вересня стало відомо, що Купʼянськ в Харківській області закритий на вʼїзд. Евакуація максимально ускладнена.