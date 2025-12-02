Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В МВС назвали області, в яких триває обов'язкова евакуація

В МВС назвали області, в яких триває обов'язкова евакуація

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 15:06
У 6 областях України триває обов'язкова евакуація населення — МВС
Військовий та евакуйовані мешканці. Фото ілюстративне: Національна поліція України

Заступник міністра внутрішніх справ України Олексій Сергєєв розповів про стан евакуації з прифронтових регіонів. Він зазначив, що поліція та рятувальники продовжують допомагати у проведенні евакуаційних заходів.

Про це Сергєєв повідомив під час брифінгу у вівторок, 2 грудня.

Реклама
Читайте також:

Обов’язкова евакуація триває

Сергєєв зазначив, що Нацполіція України та ДСНС України на постійній основі допомагають з евакуацією у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

"В окремій сфері відповідальності – примусова евакуація дітей разом із батьками. На цей час вона здійснюється у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях. У Сумській та Херсонській областях, де такі заходи були оголошені раніше, всіх дітей вже евакуйовано", — розповів він.

Однак відомо, що Донецькій області залишається евакуювати 424 дитини: 243 —  у Харківській області, 26 — у Дніпропетровській та 11 дітлахів — у Запорізькій. Заступник голови МВС повідомив, що спеціально створені евакуаційні групи поліції та рятувальників надають допомогу місцевій владі, органам місцевого самоврядування та територіальним громадам.

В МВС назвали області, в яких триває обов'язкова евакуація - фото 1
Дитина із прапорцем. Фото: Міністерство внутрішніх справ

Олексій Сергєєв розповів про роботу підрозділів Національної поліції "Білі янголи", які спочатку почали працювати на Донеччині та отримали свою назву від мешканців міста Мар’їнка. 

"Окрім евакуації, правоохоронці надають домедичну допомогу та доставили до лікарень близько тисячі поранених і хворих громадян. Досвід роботи Донецьких евакуаційних груп було поширено й на інші регіони — спеціалізовані підрозділи створені та працюють на Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині та в Запорізькій області", — зазначив заступник міністра внутрішніх справ.

Сергєєв також зауважив, що евакуаційні підрозділи працюють в умовах постійної підвищеної небезпеки. Росіяни регулярно обстрілюють артилерією та атакують безпілотниками по евакуаційні автівки. Лише за останній місяць було зафіксовано шість таких обстрілів евакуаційних груп Нацполіції. Наприклад у Костянтинівці FPV-дрон атакував автомобіль "Білих Янголів", які проводили евакуацію.

Нагадаємо, що з деяких населених пунктів Дніпропетровщіни та Запоріжжя проводять обовʼязкову евакуацію дітей.

Раніше ми також інформували, що якщо в Києві буде тривалий блекаут — частину містян можуть евакуювати.

евакуація МЗС ДСНС фронт Нацполіція
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації