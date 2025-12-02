У 6 областях України триває обов'язкова евакуація населення — МВС

Військовий та евакуйовані мешканці. Фото ілюстративне: Національна поліція України

Заступник міністра внутрішніх справ України Олексій Сергєєв розповів про стан евакуації з прифронтових регіонів. Він зазначив, що поліція та рятувальники продовжують допомагати у проведенні евакуаційних заходів.

Про це Сергєєв повідомив під час брифінгу у вівторок, 2 грудня.

Реклама

Читайте також:

Обов’язкова евакуація триває

Сергєєв зазначив, що Нацполіція України та ДСНС України на постійній основі допомагають з евакуацією у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

"В окремій сфері відповідальності – примусова евакуація дітей разом із батьками. На цей час вона здійснюється у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях. У Сумській та Херсонській областях, де такі заходи були оголошені раніше, всіх дітей вже евакуйовано", — розповів він.

Однак відомо, що Донецькій області залишається евакуювати 424 дитини: 243 — у Харківській області, 26 — у Дніпропетровській та 11 дітлахів — у Запорізькій. Заступник голови МВС повідомив, що спеціально створені евакуаційні групи поліції та рятувальників надають допомогу місцевій владі, органам місцевого самоврядування та територіальним громадам.

Дитина із прапорцем. Фото: Міністерство внутрішніх справ

Олексій Сергєєв розповів про роботу підрозділів Національної поліції "Білі янголи", які спочатку почали працювати на Донеччині та отримали свою назву від мешканців міста Мар’їнка.

"Окрім евакуації, правоохоронці надають домедичну допомогу та доставили до лікарень близько тисячі поранених і хворих громадян. Досвід роботи Донецьких евакуаційних груп було поширено й на інші регіони — спеціалізовані підрозділи створені та працюють на Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині та в Запорізькій області", — зазначив заступник міністра внутрішніх справ.

Сергєєв також зауважив, що евакуаційні підрозділи працюють в умовах постійної підвищеної небезпеки. Росіяни регулярно обстрілюють артилерією та атакують безпілотниками по евакуаційні автівки. Лише за останній місяць було зафіксовано шість таких обстрілів евакуаційних груп Нацполіції. Наприклад у Костянтинівці FPV-дрон атакував автомобіль "Білих Янголів", які проводили евакуацію.

Нагадаємо, що з деяких населених пунктів Дніпропетровщіни та Запоріжжя проводять обовʼязкову евакуацію дітей.

Раніше ми також інформували, що якщо в Києві буде тривалий блекаут — частину містян можуть евакуювати.