В каких селах Днепропетровской области объявлена эвакуация

Эвакуация людей. Фото: Джерело новин

В Синельниковском районе Днепропетровской области объявлена обязательная эвакуация гражданского населения из 45 населенных пунктов. Решение было принято для сохранения жизни и здоровья людей на фоне роста угроз безопасности, вызванных российским вторжением.

Об этом сообщает пресс-служба Покровской территориальной громады во вторник, 30 декабря.

Реклама

Читайте также:

В каких селах объявлена эвакуация

Под обязательный вывоз подпадают жители поселков:

Покровское;

Андреевка;

Богодаровка;

Братское;

Вербово;

Вишневое;

Отрадное;

Вольное;

Волчье;

Гай;

Гапоно-Мечетное;

Герасимовка;

Даниловка;

Дубрава;

Добропасово;

Егоровка;

Зеленая Долина;

Киричково;

Кирпичное;

Коломийцы;

Кривобоково;

Левадное;

Малиновка;

Маяк;

Мечетное;

Нечаевка;

Новоалександровка;

Новоскелеванное;

Александровка;

Алексеевка;

Орлы;

Остаповское;

Отрешки;

Злагода;

Петриков;

Писанцы;

Песчаное;

Приволье;

Радостное;

Скотувате;

Соленое;

Старокасьяновское;

Тихое;

Христофоровка;

Черненково.

"Эвакуационные мероприятия продлятся 30 дней. Село Волосское Днепровского района Днепропетровской области определено транзитным пунктом для эвакуированных гражданских", — говорится в сообщении.

Напомним, 30 декабря также стало известно об обязательной эвакуации гражданских из Черниговской области.

Также мы писали, как живут жители прифронтовых городов в Украине.