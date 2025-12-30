В каких селах Днепропетровской области объявлена эвакуация

На Днепропетровщине объявлена эвакуация из 45 населенных пунктов
В Синельниковском районе Днепропетровской области объявлена обязательная эвакуация гражданского населения из 45 населенных пунктов. Решение было принято для сохранения жизни и здоровья людей на фоне роста угроз безопасности, вызванных российским вторжением.
Об этом сообщает пресс-служба Покровской территориальной громады во вторник, 30 декабря.
В каких селах объявлена эвакуация
Под обязательный вывоз подпадают жители поселков:
- Покровское;
- Андреевка;
- Богодаровка;
- Братское;
- Вербово;
- Вишневое;
- Отрадное;
- Вольное;
- Волчье;
- Гай;
- Гапоно-Мечетное;
- Герасимовка;
- Даниловка;
- Дубрава;
- Добропасово;
- Егоровка;
- Зеленая Долина;
- Киричково;
- Кирпичное;
- Коломийцы;
- Кривобоково;
- Левадное;
- Малиновка;
- Маяк;
- Мечетное;
- Нечаевка;
- Новоалександровка;
- Новоскелеванное;
- Александровка;
- Алексеевка;
- Орлы;
- Остаповское;
- Отрешки;
- Злагода;
- Петриков;
- Писанцы;
- Песчаное;
- Приволье;
- Радостное;
- Скотувате;
- Соленое;
- Старокасьяновское;
- Тихое;
- Христофоровка;
- Черненково.
"Эвакуационные мероприятия продлятся 30 дней. Село Волосское Днепровского района Днепропетровской области определено транзитным пунктом для эвакуированных гражданских", — говорится в сообщении.
Напомним, 30 декабря также стало известно об обязательной эвакуации гражданских из Черниговской области.
Также мы писали, как живут жители прифронтовых городов в Украине.
