Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На Днепропетровщине объявлена эвакуация из 45 населенных пунктов

На Днепропетровщине объявлена эвакуация из 45 населенных пунктов

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 17:14
В каких селах Днепропетровской области объявлена эвакуация
Эвакуация людей. Фото: Джерело новин

В Синельниковском районе Днепропетровской области объявлена обязательная эвакуация гражданского населения из 45 населенных пунктов. Решение было принято для сохранения жизни и здоровья людей на фоне роста угроз безопасности, вызванных российским вторжением.

Об этом сообщает пресс-служба Покровской территориальной громады во вторник, 30 декабря.

Реклама
Читайте также:

В каких селах объявлена эвакуация

Под обязательный вывоз подпадают жители поселков:

  • Покровское;
  • Андреевка;
  • Богодаровка;
  • Братское;
  • Вербово;
  • Вишневое;
  • Отрадное;
  • Вольное;
  • Волчье;
  • Гай;
  • Гапоно-Мечетное;
  • Герасимовка;
  • Даниловка;
  • Дубрава;
  • Добропасово;
  • Егоровка;
  • Зеленая Долина;
  • Киричково;
  • Кирпичное;
  • Коломийцы;
  • Кривобоково;
  • Левадное;
  • Малиновка;
  • Маяк;
  • Мечетное;
  • Нечаевка;
  • Новоалександровка;
  • Новоскелеванное;
  • Александровка;
  • Алексеевка;
  • Орлы;
  • Остаповское;
  • Отрешки;
  • Злагода;
  • Петриков;
  • Писанцы;
  • Песчаное;
  • Приволье;
  • Радостное;
  • Скотувате;
  • Соленое;
  • Старокасьяновское;
  • Тихое;
  • Христофоровка;
  • Черненково.

"Эвакуационные мероприятия продлятся 30 дней. Село Волосское Днепровского района Днепропетровской области определено транзитным пунктом для эвакуированных гражданских", — говорится в сообщении.

Напомним, 30 декабря также стало известно об обязательной эвакуации гражданских из Черниговской области.

Также мы писали, как живут жители прифронтовых городов в Украине.

эвакуация Днепропетровская область война в Украине население гражданские
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации