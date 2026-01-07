Массированная атака БпЛА по Днепру — есть раненые, среди них дети

В Днепре после атаки дронов пострадали семь человек
В Днепре зафиксировали последствия массированной атаки вражеских беспилотников, в результате которой пострадали семь мирных жителей. Среди раненых — двое детей.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.
Последствия атаки российских дронов на Днепропетровщину
По информации медиков, в Днепре 8-летняя девочка после осмотра врачей продолжит восстановление дома, тогда как 16-летняя девушка попала в больницу — ее состояние оценивается как средней тяжести, она находится под наблюдением специалистов.
Удар дронов вызвал сразу несколько пожаров в разных районах города. Спасательные службы оперативно прибыли на места попаданий и ликвидировали все возгорания. В результате атаки получили значительные повреждения многоэтажные жилые дома и частная застройка.
Также изуродованы административные здания, автомобили и объекты городской инфраструктуры. Отдельно сообщается о повреждении газопровода, что создавало дополнительную угрозу для жителей прилегающих территорий.
Под ударом беспилотников оказалась и Васильковская громада Синельниковского района. Там в результате попадания загорелся частный жилой дом. Информация о пострадавших в этой громаде пока не поступала.
Кроме того, противник совершил артиллерийский обстрел Никополя. Данные о разрушениях и возможных жертвах уточняются соответствующими службами.
По данным Воздушного командования, во время ночной атаки силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Днепропетровской области 27 вражеских беспилотников.
Напомним, в Днепре в ночь на 7 января под атакой российских дронов оказался ряд гражданских учреждений.
Также в начале месяца российские войска нанесли массированный удар по Днепропетровской области.
