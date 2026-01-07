Видео
Главная Новости дня В Днепре после атаки дронов пострадали семь человек

В Днепре после атаки дронов пострадали семь человек

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 08:10
Массированная атака БпЛА по Днепру — есть раненые, среди них дети
Выбитые окна. Фото: Днепропетровская ОГА

В Днепре зафиксировали последствия массированной атаки вражеских беспилотников, в результате которой пострадали семь мирных жителей. Среди раненых — двое детей.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

Читайте также:

Последствия атаки российских дронов на Днепропетровщину

По информации медиков, в Днепре 8-летняя девочка после осмотра врачей продолжит восстановление дома, тогда как 16-летняя девушка попала в больницу — ее состояние оценивается как средней тяжести, она находится под наблюдением специалистов.

Удар дронов вызвал сразу несколько пожаров в разных районах города. Спасательные службы оперативно прибыли на места попаданий и ликвидировали все возгорания. В результате атаки получили значительные повреждения многоэтажные жилые дома и частная застройка.

Дніпропетровська область обстріли
Сожженные автомобили. Фото: Днепропетровская ОГА

Также изуродованы административные здания, автомобили и объекты городской инфраструктуры. Отдельно сообщается о повреждении газопровода, что создавало дополнительную угрозу для жителей прилегающих территорий.

Обстріли Дніпропетровської області
Руины дома. Фото: Днепропетровская ОГА

Под ударом беспилотников оказалась и Васильковская громада Синельниковского района. Там в результате попадания загорелся частный жилой дом. Информация о пострадавших в этой громаде пока не поступала.

Удари дронів по Дніпропетровщині
Обломки Фото: Днепропетровская ОГА

Кроме того, противник совершил артиллерийский обстрел Никополя. Данные о разрушениях и возможных жертвах уточняются соответствующими службами.

По данным Воздушного командования, во время ночной атаки силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Днепропетровской области 27 вражеских беспилотников.

Напомним, в Днепре в ночь на 7 января под атакой российских дронов оказался ряд гражданских учреждений.

Также в начале месяца российские войска нанесли массированный удар по Днепропетровской области.

Днепр Днепропетровская область обстрелы война в Украине БпЛА
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
