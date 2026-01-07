Обстріл Дніпра 6 січня - пошкоджені будинки, садок, школа та профтехучилище

Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Російська армія у вівторок ввечері, 6 січня, вчергове завдала ударів по Дніпру. Внаслідок дронової атаки постраждали щонайменше 7 людей, а також пошкоджені житлові будинки, садок та інші навчальні заклади.

Про це у Telegram повідомляє мер міста Борис Філатов.

Перші наслідки атаки РФ по Дніпру 6 січня

За словами Філатова, у більше ніж 10 багатоповерхівках потрощено декілька сотень, якщо не близько тисячі — вікон. Окрім того, є інформація про пошкодження перед опалення біля одного з будинків та згоріли чимало авто.

"За попередньою інформацією, відомо про сімох постраждалих. Двоє з них — діти. Здебільшого у людей гостра реакція на стрес, але є й осколкові поранення. Міські лікарні надають допомогу", — інформує мер Дніпра.

Також він розповів, що зафіксовано руйнування у профтехучилищі, де навчають на слюсарів та кондитерів. Наразі пожежу ліквідовано, але пошкоджено майстерню та студентський гуртожиток.

Проте не обійшлося лише цим. Зачепило ще два дитячі садочки та одну зі шкіл.

"Місто продовжує збирати інформацію про решту руйнувань", — резюмував Філатов.

Нагадаємо, що у понеділок, 5 січня, у Дніпрі на дороги міста вилилось 300 тон олії. Це сталося після атаки дронів РФ на завод, який належить американській компанії Bunge у Дніпрі.

Пізніше на це відреагував глава МЗС України Андрій Сибіга. Він зазначив, що це не випадковість і не помилка пілота, а спланована акція.