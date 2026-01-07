Обстрел Днепра 6 января - повреждены дома, садик, школа и профтехучилище

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Российская армия во вторник вечером, 6 января, в очередной раз нанесла удары по Днепру. В результате дроновой атаки пострадали по меньшей мере 7 человек, а также повреждены жилые дома, садик и другие учебные заведения.

Об этом в Telegram сообщает мэр города Борис Филатов.

Реклама

Читайте также:

Первые последствия атаки РФ по Днепру 6 января

По словам Филатова, в более чем 10 многоэтажках разбито несколько сотен, если не около тысячи — окон. Кроме того, есть информация о повреждении перед отопления возле одного из домов и сгорели немало авто.

"По предварительной информации, известно о семи пострадавших. Двое из них — дети. В основном у людей острая реакция на стресс, но есть и осколочные ранения. Городские больницы оказывают помощь", — информирует мэр Днепра.

Также он рассказал, что зафиксированы разрушения в профтехучилище, где учат на слесарей и кондитеров. Сейчас пожар ликвидирован, но повреждены мастерская и студенческое общежитие.

Однако не обошлось только этим. Задело еще два детских сада и одну из школ.

"Город продолжает собирать информацию об остальных разрушениях", — резюмировал Филатов.

Напомним, что в понедельник, 5 января, в Днепре на дороги города вылилось 300 тонн масла. Это произошло после атаки дронов РФ на завод, который принадлежит американской компании Bunge в Днепре.

Позже на это отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига. Он отметил, что это не случайность и не ошибка пилота, а спланированная акция.