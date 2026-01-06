Видео
Україна
Главная Новости дня Кремль охотится на бизнес Штатов — Сибига про удар РФ по Днепру

Кремль охотится на бизнес Штатов — Сибига про удар РФ по Днепру

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 00:27
Сибига резко прокомментировал удар РФ по американскому заводу в Днепре
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Кремль целенаправленно разбомбил предприятие американской компании Bunge в Днепре. Это не случайность и не ошибка пилота, а спланированная акция, причем не одноразовая.

Об этом в официальном заявлении МИД Украины сообщил его глава Андрей Сибига.

РФ охотится на американский бизнес

Плевок в лицо Трампу — Сибига об атаке РФ на завод США - фото 1
Реакция МИД Украины на атаку РФ по Днепру. Фото: Скриншот

Дипломат подчеркнул: россияне неоднократно пытались попасть именно в этот объект. Сибига привел тревожную статистику. Кремль ведет войну не только против украинцев, но и против инвестиций своих геополитических соперников.

"В прошлом году российские удары повредили офисы Boeing в Киеве и крупного производителя электроники на Закарпатье", — напомнил министр.

Кремль охотится на бизнес Штатов — Сибига про удар РФ по Днепру - фото 2
Последствия удара РФ по американскому заводу в Днепре. Фото: ГСЧС Украины

Всего за время полномасштабного вторжения примерно 50% членов Торговой палаты США в Украине заявили о повреждении или разрушении своих объектов.

В МИД уверены: эти атаки имеют политический подтекст. Путин демонстрирует полное пренебрежение к мирным инициативам Дональда Трампа. Он бьет по американским интересам, игнорируя попытки Белого дома усадить стороны за стол переговоров.

Сибига настаивает на усилении санкций и предоставлении новых систем ПВО.

"Отказ Москвы от взаимности в ответ на конструктивные шаги Украины к миру должен иметь свою цену", — резюмировал глава МИД.

Напомним, 5 января оккупанты РФ дронами поразили американское предприятие Bunge в Днепре. В результате атаки российских дронов на дороги вылилось 300 тонн масла.

Также в Киеве в результате атаки дрона РФ повреждено частное медучреждение. Удар пришелся на палату стационара, где находился пациент. Он погиб.

россия МИД Дональд Трамп Андрей Сибига Днепр война в Украине атака
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
