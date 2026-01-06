Відео
Кремль полює на бізнес Штатів — Сибіга про атаку РФ по Дніпру

Дата публікації: 6 січня 2026 00:27
Сибіга різко прокоментував удар РФ по американському заводу в Дніпрі
Очільник МЗС України Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Кремль цілеспрямовано розбомбив підприємство американської компанії Bunge у Дніпрі. Це не випадковість і не помилка пілота, а спланована акція, причому не одноразова.

Про це в офіційній заяві МЗС України повідомив його очільник Андрій Сибіга. 

РФ полює на американський бізнес

Плювок в обличчя Трампу — Сибіга про атаку РФ на завод США - фото 1
Реакція МЗС України на атаку РФ по Дніпру. Фото: Скриншот

Дипломат наголосив: росіяни неодноразово намагалися поцілити саме в цей об'єкт. Сибіга навів тривожну статистику. Кремль веде війну не тільки проти українців, а й проти інвестицій своїх геополітичних суперників.

"Минулого року російські удари пошкодили офіси Boeing у Києві та великого виробника електроніки на Закарпатті", — нагадав міністр.

Наслідки удару РФ по американському заводу у Дніпрі. Фото: ДСНС України

Загалом за час повномасштабного вторгнення приблизно 50% членів Торгової палати США в Україні заявили про пошкодження або руйнування своїх об'єктів.

У МЗС впевнені: ці атаки мають політичний підтекст. Путін демонструє повну зневагу до мирних ініціатив Дональда Трампа. Він б'є по американських інтересах, ігноруючи спроби Білого дому посадити сторони за стіл переговорів.

Сибіга наполягає на посиленні санкцій та наданні нових систем ППО.

"Відмова Москви від взаємності у відповідь на конструктивні кроки України до миру має мати свою ціну", — резюмував очільник МЗС.

Нагадаємо, 5 січня окупанти РФ дронами вразила американсмьке підприємство Bunge у Дніпрі. Внаслідок атаки російських дронів на дороги вилилось 300 тон олії.

Також у Києві внаслідок атаки дрона РФ пошкоджено приватний медзаклад. Удар припав на палату стаціонару, де перебував пацієнт. Він загинув.

росія МЗС Дональд Трамп Андрій Сибіга Дніпро війна в Україні атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
