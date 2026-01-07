Взрывы в Днепре 7 января из-за дронов

В Днепре прогремела серия взрывов
Взрывы в Днепре прогремели прямо сейчас, поздно вечером 7 января. Враг в очередной раз массированно атакует город дронами.
Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Дніпро" и канал Воздушных сил ВСУ.
Звуки взрывов в Днепре вечером 7 января
"В Днепре слышны звуки взрыва", - говорилось в сообщении в 23:43, после чего "Суспільне" написало о еще одном взрыве.
Перед этим военные предупреждали, что на город летит группа ударных беспилотников россиян. В то же время мониторинговые каналы уточняли, что речь идет примерно о 15 единицах дронов.
Кроме того, атаку как минимум на область подтверждает глава ОВА Владислав Гайваненко.
"Область под атакой БпЛА. Будьте осторожны. Перейдите в безопасные места", - написал он.
Где объявили тревогу
По состоянию на 23:54 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что этим вечером в Днепропетровской и Запорожской областях в результате атаки РФ произошел блэкаут. Во многих городах применены аварийные отключения света, а также возникли проблемы с водой и мобильной связью.
Также мы писали, что вчера вечером, 6 января, оккупанты тоже ударили по Днепру. Из-за вражеской атаки были повреждены жилые дома, учебные заведения, а также пострадали 7 человек.
