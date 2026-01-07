Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Днепре прогремела серия взрывов

В Днепре прогремела серия взрывов

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 23:54
Взрывы в Днепре 7 января из-за дронов
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Днепре прогремели прямо сейчас, поздно вечером 7 января. Враг в очередной раз массированно атакует город дронами.

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Дніпро" и канал Воздушных сил ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Звуки взрывов в Днепре вечером 7 января

"В Днепре слышны звуки взрыва", - говорилось в сообщении в 23:43, после чего "Суспільне" написало о еще одном взрыве.

Перед этим военные предупреждали, что на город летит группа ударных беспилотников россиян. В то же время мониторинговые каналы уточняли, что речь идет примерно о 15 единицах дронов.

Кроме того, атаку как минимум на область подтверждает глава ОВА Владислав Гайваненко.

"Область под атакой БпЛА. Будьте осторожны. Перейдите в безопасные места", - написал он.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:54 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Дніпро під ударом дронів 7 січня
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что этим вечером в Днепропетровской и Запорожской областях в результате атаки РФ произошел блэкаут. Во многих городах применены аварийные отключения света, а также возникли проблемы с водой и мобильной связью.

Также мы писали, что вчера вечером, 6 января, оккупанты тоже ударили по Днепру. Из-за вражеской атаки были повреждены жилые дома, учебные заведения, а также пострадали 7 человек.

взрыв Днепр обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации