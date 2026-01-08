Видео
Главная Новости дня Россия атаковала Днепропетровскую область дронами и артиллерией

Россия атаковала Днепропетровскую область дронами и артиллерией

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 08:03
Ночная атака РФ на Днепропетровщину — ПВО сбила 31 дрон, есть разрушения
Пожарный на месте атаки. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Россия осуществила массированную атаку на Днепропетровскую область в ночь на 8 января. В течение ночи над Днепропетровщиной силы противовоздушной обороны уничтожили 31 российский беспилотник.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

Читайте также:

Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область

Несмотря на эффективную работу ПВО, атака армии РФ вызвала повреждения гражданской инфраструктуры сразу в нескольких районах области. В Криворожском, Днепровском и Павлоградском районах зафиксировали разрушения и пожары.

Обстріли Дніпропетровської області
Пожарные ликвидируют последствия атаки. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Из-за обстрелов часть региона осталась без электроснабжения. Аварийные службы работают над восстановлением энергообеспечения, принимаются все необходимые меры для скорейшего возвращения света потребителям.

Дніпропетровська область обстріли
Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Пожары также возникли на территории Синельниковского района. Там получил повреждения магазин, частично разрушено здание, а также изуродован гараж.

Отдельно сообщается об обстрелах Никопольского района. Российские войска применяли FPV-дроны и артиллерию, под ударом оказались Никополь, Покровская и Червоногригорьевская громады.

По предварительной информации, в результате ночной атаки жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Напомним, в Днепре поздно вечером 7 января раздавались громкие взрывы. Стало известно, что россияне атаковали критическую инфраструктуру в Днепропетровской области. Вследствие этого возникли масштабные отключения света.

пожар Днепр Днепропетровская область обстрелы дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
