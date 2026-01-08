Ночная атака РФ на Днепропетровщину — ПВО сбила 31 дрон, есть разрушения

Россия атаковала Днепропетровскую область дронами и артиллерией
Россия осуществила массированную атаку на Днепропетровскую область в ночь на 8 января. В течение ночи над Днепропетровщиной силы противовоздушной обороны уничтожили 31 российский беспилотник.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.
Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область
Несмотря на эффективную работу ПВО, атака армии РФ вызвала повреждения гражданской инфраструктуры сразу в нескольких районах области. В Криворожском, Днепровском и Павлоградском районах зафиксировали разрушения и пожары.
Из-за обстрелов часть региона осталась без электроснабжения. Аварийные службы работают над восстановлением энергообеспечения, принимаются все необходимые меры для скорейшего возвращения света потребителям.
Пожары также возникли на территории Синельниковского района. Там получил повреждения магазин, частично разрушено здание, а также изуродован гараж.
Отдельно сообщается об обстрелах Никопольского района. Российские войска применяли FPV-дроны и артиллерию, под ударом оказались Никополь, Покровская и Червоногригорьевская громады.
По предварительной информации, в результате ночной атаки жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
Напомним, в Днепре поздно вечером 7 января раздавались громкие взрывы. Стало известно, что россияне атаковали критическую инфраструктуру в Днепропетровской области. Вследствие этого возникли масштабные отключения света.
