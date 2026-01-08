Видео
Главная Новости дня Более миллиона человек на Днепропетровщине без отопления

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 08:36
На Днепропетровщине и Запорожье продолжается восстановление сетей после атак
Последствия атаки российского беспилотника в Днепре. Фото: REUTERS/Mykhailo Moskalenko

В Запорожской и Днепропетровской областях продолжаются аварийно-восстановительные работы после российской атаки. Привлеченные службы работают в усиленном режиме. Вследствие российских ударов в обоих регионах возникли проблемы с электроснабжением и отоплением.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Читайте также:

На Днепропетровщине миллион потребителей остались без отопления

В Днепропетровской области ремонтные бригады продолжают восстанавливать сети тепла и водоснабжения для более одного миллиона абонентов. Известно, что сейчас централизованные системы частично запущены в нескольких населенных пунктах.

На левобережье Днепра вода подается с пониженным давлением. Социальные учреждения и объекты критической инфраструктуры подключены к резервным источникам электропитания.

Обстріли Дніпропетровської області
Ликвидация последствий. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Какова ситуация с восстановлением электроснабжения в Запорожье

В Запорожье коммунальные службы работали всю ночь. Электроснабжение в городе уже восстановлено, продолжается поэтапное возвращение тепла и воды в жилые дома. Сейчас все котельные обеспечены электроэнергией и функционируют, как и раньше.

Также известно, что железнодорожное сообщение в обоих регионах уже восстановили. В Запорожской области электропитание стратегических объектов инфраструктуры восстановили, поезда курсируют по графику.

В Днепре и на отдельных обесточенных участках области движение обеспечивается тепловозами. Вокзалы работают на генераторах, там развернуты пункты несокрушимости.

Напомним, в Укрзализныце объяснили, как будут работать вокзалы и поезда в Днепропетровской и Запорожской областях после атак.

Также стало известно, что в Днепре временно заменили транспорт из-за блэкаута.

электроэнергия Днепр Запорожская область Днепропетровская область обстрелы отопление
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
