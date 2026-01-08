На Днепропетровщине и Запорожье продолжается восстановление сетей после атак

Более миллиона человек на Днепропетровщине без отопления
В Запорожской и Днепропетровской областях продолжаются аварийно-восстановительные работы после российской атаки. Привлеченные службы работают в усиленном режиме. Вследствие российских ударов в обоих регионах возникли проблемы с электроснабжением и отоплением.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
На Днепропетровщине миллион потребителей остались без отопления
В Днепропетровской области ремонтные бригады продолжают восстанавливать сети тепла и водоснабжения для более одного миллиона абонентов. Известно, что сейчас централизованные системы частично запущены в нескольких населенных пунктах.
На левобережье Днепра вода подается с пониженным давлением. Социальные учреждения и объекты критической инфраструктуры подключены к резервным источникам электропитания.
Какова ситуация с восстановлением электроснабжения в Запорожье
В Запорожье коммунальные службы работали всю ночь. Электроснабжение в городе уже восстановлено, продолжается поэтапное возвращение тепла и воды в жилые дома. Сейчас все котельные обеспечены электроэнергией и функционируют, как и раньше.
Также известно, что железнодорожное сообщение в обоих регионах уже восстановили. В Запорожской области электропитание стратегических объектов инфраструктуры восстановили, поезда курсируют по графику.
В Днепре и на отдельных обесточенных участках области движение обеспечивается тепловозами. Вокзалы работают на генераторах, там развернуты пункты несокрушимости.
