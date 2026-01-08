Відео
Блекаут у Дніпрі — електротранспорт замінять на автобуси

Блекаут у Дніпрі — електротранспорт замінять на автобуси

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 02:58
Дніпро без світла 8 січня - зранку замість електранспорту будуть автобуси
Люди в транспорті. Фото: Новини.LIVE

У четвер зранку, 8 січня, у Дніпрі замість електротранспорту максимально будуть їздити автобуси. Це пов'язано з блекаутом через атаку РФ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram мера міста Бориса Філатова, який опублікував відповідний допис.

Читайте також:

Зміна у роботі громадського транспорту у Дніпрі 8 січня

"Зранку електротранспорт у Дніпрі максимально замінять автобуси. Для цього місто збільшить кількість їхнього рухомого складу на маршрутах. Шановні дніпряни, будь ласка, врахуйте це для планування поїздок", — поінформував Філатов.

Нагадаємо, ввечері 7 січня, росіяни атакували критичну інфраструктуру Дніпропетровської та Запорізької області, у зв'язку з чим обидва регіони залишилися без світла.

Зокрема, у Дніпрі виникли проблеми з електропостачанням, теплом, водою. Окрім того, у місті та регіоні подовжили канікули в школах.

У Запоріжжі теж виникли проблеми зі світлом, водою і навіть зв'язком. Наразі тривають відновлювальні роботи і вже є певні результати.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
