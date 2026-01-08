Днепр без света 8 января - с утра вместо электранспорта будут автобусы

Люди в транспорте. Фото: Новини.LIVE

В четверг утром, 8 января, в Днепре вместо электротранспорта максимально будут ездить автобусы. Это связано с блэкаутом из-за атаки РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram мэра города Бориса Филатова, который опубликовал соответствующее сообщение.

Изменение в работе общественного транспорта в Днепре 8 января

"Утром электротранспорт в Днепре максимально заменят автобусы. Для этого город увеличит количество их подвижного состава на маршрутах. Уважаемые днепряне, пожалуйста, учтите это для планирования поездок", — проинформировал Филатов.

Напомним, вечером 7 января, россияне атаковали критическую инфраструктуру Днепропетровской и Запорожской области, в связи с чем оба региона остались без света.

В частности, в Днепре возникли проблемы с электроснабжением, теплом, водой. Кроме того, в городе и регионе продлили каникулы в школах.

В Запорожье тоже возникли проблемы со светом, водой и даже связью. Сейчас продолжаются восстановительные работы и уже есть определенные результаты.