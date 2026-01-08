Електропостачання Запорізької області відновили після масованої атаки дронів

Енергетики. Фото ілюстративне: ДТЕК

Електропостачання в підконтрольній частині Запорізької області станом на ранок 8 січня повністю відновили. Масштабний блекаут стався після масованої дронової атаки з боку Росії.

Про це повідомив керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський.

Реклама

Читайте також:

Яка ситуація з електропостачанням в Запорізькій області

За його словами, напередодні, 7 січня, близько о 22:00 російські безпілотники завдали удару по об'єктах енергетичної інфраструктури, внаслідок чого весь Запорізький регіон залишився без електрики. Аварійно-відновлювальні роботи розпочали одразу після атаки та тривали протягом усієї ночі.

Насамперед енергетики заживлювали об'єкти критичної інфраструктури — системи теплопостачання та водопостачання. Завдяки заздалегідь підготовленим алгоритмам дій і злагодженій роботі фахівців компанії відновлення електропостачання вдалося завершити менш ніж за сім годин.

Нагадаємо, стало відомо, яка ситуація з опаленням в Запорізькій області після російських атак.

Також в Укрзалізниці зробили заяву щодо руху поїздів та роботи вокзалів на тлі блекаутів.