Главная Новости дня Ночная атака по энергетике — Запорожскую область снова запитали

Ночная атака по энергетике — Запорожскую область снова запитали

Дата публикации 8 января 2026 08:57
Электроснабжение Запорожской области восстановили после массированной атаки дронов
Энергетики. Фото иллюстративное: ДТЭК

Электроснабжение в подконтрольной части Запорожской области по состоянию на утро 8 января полностью восстановили. Масштабный блэкаут произошел после массированной дроновой атаки со стороны России.

Об этом сообщил руководитель "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский.

Читайте также:

Какова ситуация с электроснабжением в Запорожской области

По его словам, накануне, 7 января, около 22:00 российские беспилотники нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры, в результате чего весь Запорожский регион остался без электричества. Аварийно-восстановительные работы начали сразу после атаки и продолжались в течение всей ночи.

Прежде всего энергетики оживляли объекты критической инфраструктуры — системы теплоснабжения и водоснабжения. Благодаря заранее подготовленным алгоритмам действий и слаженной работе специалистов компании восстановление электроснабжения удалось завершить менее чем за семь часов.

Напомним, стало известно, какая ситуация с отоплением в Запорожской области после российских атак.

Также в Укрзализныце сделали заявление относительно движения поездов и работы вокзалов на фоне блэкаутов.

электроэнергия Запорожье обстрелы энергетика отключения света
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
