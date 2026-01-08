Электроснабжение Запорожской области восстановили после массированной атаки дронов

Энергетики. Фото иллюстративное: ДТЭК

Электроснабжение в подконтрольной части Запорожской области по состоянию на утро 8 января полностью восстановили. Масштабный блэкаут произошел после массированной дроновой атаки со стороны России.

Об этом сообщил руководитель "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский.

Какова ситуация с электроснабжением в Запорожской области

По его словам, накануне, 7 января, около 22:00 российские беспилотники нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры, в результате чего весь Запорожский регион остался без электричества. Аварийно-восстановительные работы начали сразу после атаки и продолжались в течение всей ночи.

Прежде всего энергетики оживляли объекты критической инфраструктуры — системы теплоснабжения и водоснабжения. Благодаря заранее подготовленным алгоритмам действий и слаженной работе специалистов компании восстановление электроснабжения удалось завершить менее чем за семь часов.

