Электроснабжение Запорожской области восстановили после массированной атаки дронов

Ночная атака по энергетике — Запорожскую область снова запитали
Электроснабжение в подконтрольной части Запорожской области по состоянию на утро 8 января полностью восстановили. Масштабный блэкаут произошел после массированной дроновой атаки со стороны России.
Об этом сообщил руководитель "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский.
Какова ситуация с электроснабжением в Запорожской области
По его словам, накануне, 7 января, около 22:00 российские беспилотники нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры, в результате чего весь Запорожский регион остался без электричества. Аварийно-восстановительные работы начали сразу после атаки и продолжались в течение всей ночи.
Прежде всего энергетики оживляли объекты критической инфраструктуры — системы теплоснабжения и водоснабжения. Благодаря заранее подготовленным алгоритмам действий и слаженной работе специалистов компании восстановление электроснабжения удалось завершить менее чем за семь часов.
