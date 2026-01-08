Видео
Главная Новости дня Зеленский поручил властям усилить поддержку регионов после атак

Зеленский поручил властям усилить поддержку регионов после атак

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 12:09
Зеленский призвал партнеров не тормозить поставки ПВО из-за атак России
Президент Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский сообщил о ходе восстановительных работ в Днепропетровской и Запорожской областях после российских ударов по энергетической инфраструктуре. По словам главы государства, в Запорожской области электроснабжение уже восстановлено, и сейчас оно осуществляется по установленным графикам. В то же время на Днепропетровщине аварийные работы продолжаются.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на странице в Telegram.

По словам президента ремонтные бригады работают в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Никополе, Павлограде, а также в других городах и громадах региона. Зеленский отметил, что привлечены все необходимые ресурсы, техника и службы, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию.

Отдельно Зеленский обратился к международным партнерам Украины, подчеркнув необходимость адекватной реакции на действия России. Он подчеркнул, что удары по энергетике и гражданской инфраструктуре не имеют никакого военного смысла и направлены исключительно против мирного населения, которое остается без электричества и отопления зимой.

"Это война России именно против нашего народа, против жизни в Украине - попытки сломать Украину. Именно поэтому поддержка нашей устойчивости, все формы помощи нашему государству должны работать максимально. Дипломатические разговоры не могут быть поводом для торможения поставок ПВО и оборудования, которое помогает защите жизни. Работаем с партнерами, чтобы реагирование было адекватным", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, также Владимир Зеленский сделал заявление относительно сроков окончания войны.

Добавим, что в Запорожской области уже возобновили электроснабжение. Зато в Днепропетровской области часть населения осталась без отопления в результате российских ударов.

Владимир Зеленский Запорожская область Днепропетровская область обстрелы Электричество возобновляемая энергетика
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
