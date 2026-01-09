Конгресс США готов поддержать 50-летний пакт о защите Украины, заявил Джон Хербст

Трамп все понял — экс-посол о гарантиях безопасности на 50 лет
Экс-посол США Джон Хербст считает, что американский Конгресс готов поддержать 50-летний пакт о защите Украины. Главное, по его мнению, что Белый дом перестал игнорировать угрозу со стороны РФ.
Об этом Хербст заявил в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.
Почему Трамп изменил мнение относительно гарантий безопасности
Хербст напомнил о напряженном разговоре лидеров в конце февраля. Тогда Зеленский пытался доказать: Путину нельзя верить, нужна страховка.
"И вот теперь Трамп предлагает Зеленскому гарантии безопасности. Это большое дело. Это важный шаг", — подчеркнул экс-посол.
По его мнению, разница между предложением на 15 лет (как это обсуждается сейчас) и на 50 лет (как хотелось бы) не такая критическая. Гораздо хуже — это "ноль гарантий", с которым мы жили раньше.
Хербст также сделал смелый прогноз. Он считает, что если бы Трамп решил предоставить Украине защиту на полвека, политического сопротивления в Вашингтоне не было бы.
"Республиканцы, так же как и демократы, не оказали бы сопротивление", — заверил дипломат. Это свидетельствует о том, что консенсус по поддержке Киева в США сохраняется, несмотря на внутренние политические баталии.
Ранее Хербст сделал заявление относительно сроков окончания войны в Украине. Все зависит от решимости Трампа и давления на диктатора Путина.
Также сообщалось, что США ожидают массированную ракетную атаку оккупантов на Украину. Посольство страны призвало своих граждан не игнорировать тревоги в ближайшие дни.
