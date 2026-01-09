Конгресс США готов поддержать 50-летний пакт о защите Украины, заявил Джон Хербст

Бывший посол США в Украине Джон Хербст. Фото: УНИАН

Экс-посол США Джон Хербст считает, что американский Конгресс готов поддержать 50-летний пакт о защите Украины. Главное, по его мнению, что Белый дом перестал игнорировать угрозу со стороны РФ.

Об этом Хербст заявил в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

Хербст напомнил о напряженном разговоре лидеров в конце февраля. Тогда Зеленский пытался доказать: Путину нельзя верить, нужна страховка.

"И вот теперь Трамп предлагает Зеленскому гарантии безопасности. Это большое дело. Это важный шаг", — подчеркнул экс-посол.

По его мнению, разница между предложением на 15 лет (как это обсуждается сейчас) и на 50 лет (как хотелось бы) не такая критическая. Гораздо хуже — это "ноль гарантий", с которым мы жили раньше.

Хербст также сделал смелый прогноз. Он считает, что если бы Трамп решил предоставить Украине защиту на полвека, политического сопротивления в Вашингтоне не было бы.

"Республиканцы, так же как и демократы, не оказали бы сопротивление", — заверил дипломат. Это свидетельствует о том, что консенсус по поддержке Киева в США сохраняется, несмотря на внутренние политические баталии.

