Україна
Кінець війні вже у 2026 році — експосол США назвав головні умови

Кінець війні вже у 2026 році — експосол США назвав головні умови

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 01:28
Джон Гербст назвав головну умову завершення війни в Україні вже у 2026 році
Експосол США Джон Гербст. Фото: Укрінформ

Війна в Україні має шанс закінчитися до кінця 2026 року, але за однієї умови. Експосол США Джон Гербст вважає, що Трамп може примусити Путіна до миру, якщо почне масовано постачати зброю та забере заморожені активи РФ. 

Таку думку Гербст висловив в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE.

Читайте також:

Формула успіху в переговорах з Путіним

Гербст вважає, що адміністрація Трампа повинна діяти жорстко. По-перше, передати Україні всі заморожені російські активи. По-друге, відкрити необмежений потік сучасної американської зброї, включно з ракетами "Томагавк".

"Тоді Путін зрозумів би, що між економічним тиском і відсутністю військових успіхів... у нього немає жодного шансу захопити більше української території", — наголосив експосол.

Що вважати перемогою

Гербст також прокоментував можливі сценарії фіналу. Він закликав до реалізму. Якщо Україна вийде з війни суверенною, безпечною державою, яка контролює нинішні території, — це вже буде перемогою.

"Це означає, що Україна може розвиватися далі, може відбудовуватися. Тож це непоганий результат", — заявив дипломат. Хоча й визнав, що для людей в окупації це звучить жахливо.

Нагадаємо, стало відомо, що радники президента Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер зустрілися в Парижі з представником Путіна. Вони обговорили план США щодо миру в Україні.

Тим часом посольство США очікує найближчими днями масовану ракетну атаку окупантів на Україну. Посольство закликало своїх громадян не ігнорувати тривоги.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
