Главная Новости дня Конец войне уже в 2026 году — экс-посол США назвал условия

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 01:28
Джон Хербст назвал главное условие завершения войны в Украине уже в 2026 году
Экс-посол США Джон Хербст. Фото: Укринформ

Война в Украине имеет шанс закончиться до конца 2026 года, но при одном условии. Экс-посол США Джон Хербст считает, что Трамп может принудить Путина к миру, если начнет массированно поставлять оружие и заберет замороженные активы РФ.

Такое мнение Хербст высказал в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

Формула успеха в переговорах с Путиным

Хербст считает, что администрация Трампа должна действовать жестко. Во-первых, передать Украине все замороженные российские активы. Во-вторых, открыть неограниченный поток современного американского оружия, включая ракеты "Томагавк".

"Тогда Путин понял бы, что между экономическим давлением и отсутствием военных успехов... у него нет никакого шанса захватить больше украинской территории", — подчеркнул экс-посол.

Что считать победой

Хербст также прокомментировал возможные сценарии финала. Он призвал к реализму. Если Украина выйдет из войны суверенным, безопасным государством, которое контролирует нынешние территории, — это уже будет победой.

"Это означает, что Украина может развиваться дальше, может отстраиваться. Так что это неплохой результат", — заявил дипломат. Хотя и признал, что для людей в оккупации это звучит ужасно.

Напомним, стало известно, что советники президента Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер встретились в Париже с представителем Путина. Они обсудили план США по миру в Украине.

Тем временем посольство США ожидает в ближайшие дни массированную ракетную атаку оккупантов на Украину. Посольство призвало своих граждан не игнорировать тревоги.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
