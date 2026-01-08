Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Віткофф та Кушнер з радником Путіна обговорили Україну

Віткофф та Кушнер з радником Путіна обговорили Україну

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 23:45
У Парижі представники Трампа зустрілись з посланцем РФ — що обговорили
Стів Віткофф і Джаред Кушнер у Парижі. Фото: Reuters

Радники президента Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер зустрілися в Парижі з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим. Вони обговорили план США щодо миру в Україні, щоб Штати мали чітку позицію Кремля по мирній угоді.

Про це повідомляють джерела видання Axios.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про зустріч з Дмитрієвим

Розмова із посланцем Путіна відбулася після того, як Віткофф і Кушнер провели дводенні переговори з високопоставленими українськими та європейськими посадовцями, зокрема президентом Володимиром Зеленським та лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини, акцентує видання.

Ці переговори були зосереджені на двох основних точках спотикання: гарантіях безпеки для України та можливих територіальних поступок з боку України на сході Донбасу.

Сам Зеленський 8 січня заявив, що угода про гарантії безпеки між США та Україною "фактично готова до завершення на найвищому рівні" разом із Трампом.

"Були розглянуті складні питання з базової рамки завершення війни, і українська сторона запропонувала можливі варіанти завершення цього документа", — сказав Зеленський.

Також український лідер зазначив, що необхідно, щоб тиск на Росію продовжував зростати з такою ж інтенсивністю, як і робота переговорних команд.

В Axios наголошують, що існує ймовірність, що Зеленський наступного тижня поїде до США, щоб зустрітися з Трампом і узгодити угоду про гарантії безпеки. Ще один варіант — зустрітися під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Нещодавно президент України розповів деталі щодо результатів перемовин у Франції. А ще Зеленський спрогнозував, коли може закінчитися війна в Україні.

Париж війна в Україні мирний план мирні переговори Стів Віткофф Кирило Дмитрієв
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації