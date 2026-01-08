У Парижі представники Трампа зустрілись з посланцем РФ — що обговорили

Стів Віткофф і Джаред Кушнер у Парижі. Фото: Reuters

Радники президента Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер зустрілися в Парижі з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим. Вони обговорили план США щодо миру в Україні, щоб Штати мали чітку позицію Кремля по мирній угоді.

Про це повідомляють джерела видання Axios.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про зустріч з Дмитрієвим

Розмова із посланцем Путіна відбулася після того, як Віткофф і Кушнер провели дводенні переговори з високопоставленими українськими та європейськими посадовцями, зокрема президентом Володимиром Зеленським та лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини, акцентує видання.

Ці переговори були зосереджені на двох основних точках спотикання: гарантіях безпеки для України та можливих територіальних поступок з боку України на сході Донбасу.

Сам Зеленський 8 січня заявив, що угода про гарантії безпеки між США та Україною "фактично готова до завершення на найвищому рівні" разом із Трампом.

"Були розглянуті складні питання з базової рамки завершення війни, і українська сторона запропонувала можливі варіанти завершення цього документа", — сказав Зеленський.

Також український лідер зазначив, що необхідно, щоб тиск на Росію продовжував зростати з такою ж інтенсивністю, як і робота переговорних команд.

В Axios наголошують, що існує ймовірність, що Зеленський наступного тижня поїде до США, щоб зустрітися з Трампом і узгодити угоду про гарантії безпеки. Ще один варіант — зустрітися під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Нещодавно президент України розповів деталі щодо результатів перемовин у Франції. А ще Зеленський спрогнозував, коли може закінчитися війна в Україні.