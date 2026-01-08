В Париже представители Трампа встретились с посланником РФ - что обсудили

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в Париже. Фото: Reuters

Советники президента Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер встретились в Париже с российским посланником Кириллом Дмитриевым. Они обсудили план США по миру в Украине, чтобы Штаты имели четкую позицию Кремля по мирному соглашению.

Проце сообщают источники издания Axios.

Что известно о встрече с Дмитриевым

Разговор с посланником Путина состоялся после того, как Уиткофф и Кушнер провели двухдневные переговоры с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками, в частности президентом Владимиром Зеленским и лидерами Великобритании, Франции и Германии, акцентирует издание.

Эти переговоры были сосредоточены на двух основных точках преткновения: гарантиях безопасности для Украины и возможных территориальных уступок со стороны Украины на востоке Донбасса.

Сам Зеленский 8 января заявил, что соглашение о гарантиях безопасности между США и Украиной "фактически готово к завершению на самом высоком уровне" вместе с Трампом.

"Были рассмотрены сложные вопросы по базовой рамке завершения войны, и украинская сторона предложила возможные варианты завершения этого документа", — сказал Зеленский.

Также украинский лидер отметил, что необходимо, чтобы давление на Россию продолжало расти с такой же интенсивностью, как и работа переговорных команд.

В Axios отмечают, что существует вероятность, что Зеленский на следующей неделе поедет в США, чтобы встретиться с Трампом и согласовать соглашение о гарантиях безопасности. Еще один вариант — встретиться во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Недавно президент Украины рассказал детали о результатах переговоров во Франции. А еще Зеленский спрогнозировал, когда может закончиться война в Украине.