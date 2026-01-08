Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Уиткофф и Кушнер с советником Путина обсудили Украину

Уиткофф и Кушнер с советником Путина обсудили Украину

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 23:45
В Париже представители Трампа встретились с посланником РФ - что обсудили
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в Париже. Фото: Reuters

Советники президента Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер встретились в Париже с российским посланником Кириллом Дмитриевым. Они обсудили план США по миру в Украине, чтобы Штаты имели четкую позицию Кремля по мирному соглашению.

Проце сообщают источники издания Axios.

Реклама
Читайте также:

Что известно о встрече с Дмитриевым

Разговор с посланником Путина состоялся после того, как Уиткофф и Кушнер провели двухдневные переговоры с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками, в частности президентом Владимиром Зеленским и лидерами Великобритании, Франции и Германии, акцентирует издание.

Эти переговоры были сосредоточены на двух основных точках преткновения: гарантиях безопасности для Украины и возможных территориальных уступок со стороны Украины на востоке Донбасса.

Сам Зеленский 8 января заявил, что соглашение о гарантиях безопасности между США и Украиной "фактически готово к завершению на самом высоком уровне" вместе с Трампом.

"Были рассмотрены сложные вопросы по базовой рамке завершения войны, и украинская сторона предложила возможные варианты завершения этого документа", — сказал Зеленский.

Также украинский лидер отметил, что необходимо, чтобы давление на Россию продолжало расти с такой же интенсивностью, как и работа переговорных команд.

В Axios отмечают, что существует вероятность, что Зеленский на следующей неделе поедет в США, чтобы встретиться с Трампом и согласовать соглашение о гарантиях безопасности. Еще один вариант — встретиться во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Недавно президент Украины рассказал детали о результатах переговоров во Франции. А еще Зеленский спрогнозировал, когда может закончиться война в Украине.

Париж война в Украине мирный план мирные переговоры Стив Виткофф Кирилл Дмитриев
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации