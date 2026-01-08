Відео
Головна Новини дня Гарантії безпеки для України — Зеленський заслухав Умєрова

Гарантії безпеки для України — Зеленський заслухав Умєрова

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 14:09
Зеленський повідомив про готовність документа щодо гарантій безпеки України
Володимир Зеленський. Фото: Petros Karadjias/Pool via REUTERS

Президент Володимир Зеленський заслухав секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова щодо результатів перемовин у Франції. Він повідомив, що фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні з лідером США Дональдом Трампом двосторонній документ про гарантії безпеки для України.

Про це український лідер розповів у Telegram у четвер, 8 січня.

Читайте також:

Умєров доповів Зеленському

"Важливо, що Україні вдається і надалі об’єднувати роботу європейських та американської команд, і спільно обговорили, зокрема, документи щодо відновлення та економічного розвитку. Були обговорені й складні питання з базової рамки для закінчення війни, і українська сторона представила можливі варіанти фіналізації цього документа", — зазначив Зеленський.

За його словами, США будуть спілкувати з Росією, тому Україна чекає фідбек, чи готовий агресор справді закінчувати війну.

Глава держави повідомив, що після повернення в Київ переговорна команда буде доповідати щодо усіх подробиць зустрічей.

Крім того, Україна інформує партнерів про наслідки російських атак, які точно не свідчать, що Кремль переглядає свої пріоритети.

"В цьому контексті необхідно, щоб тиск на Росію зростав так само, як інтенсивно працюють переговорні команди. Реалістичність майбутніх гарантій безпеки має бути доведена здатністю партнерів уже на цьому етапі здійснювати дієвий тиск на агресора. Готуємо нові відповідні контакти з партнерами", — додав Зеленський.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, глава держави допустив завершення війни в Україні у першій половині цього року.

Раніше Зеленський висловився про переговори, які США та союзники ведуть із Росією.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
