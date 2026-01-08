Зеленский сообщил о готовности документа по гарантиям безопасности Украины

Владимир Зеленский. Фото: Petros Karadjias/Pool via REUTERS

Президент Владимир Зеленский заслушал секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова о результатах переговоров во Франции. Он сообщил, что фактически готов к финализации на высшем уровне с лидером США Дональдом Трампом двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом украинский лидер рассказал в Telegram в четверг, 8 января.

Умеров доложил Зеленскому

"Важно, что Украине удается и в дальнейшем объединять работу европейских и американской команд, и совместно обсудили, в частности, документы по восстановлению и экономическому развитию. Были обсуждены и сложные вопросы по базовой рамке для окончания войны, и украинская сторона представила возможные варианты финализации этого документа", — отметил Зеленский.

По его словам, США будут общаться с Россией, поэтому Украина ждет фидбэк, готов ли агрессор действительно заканчивать войну.

Глава государства сообщил, что по возвращении в Киев переговорная команда будет докладывать обо всех подробностях встреч.

Кроме того, Украина информирует партнеров о последствиях российских атак, которые точно не свидетельствуют, что Кремль пересматривает свои приоритеты.

"В этом контексте необходимо, чтобы давление на Россию росло так же, как интенсивно работают переговорные команды. Реалистичность будущих гарантий безопасности должна быть доказана способностью партнеров уже на этом этапе осуществлять действенное давление на агрессора. Готовим новые соответствующие контакты с партнерами", — добавил Зеленский.

Напомним, глава государства допустил завершение войны в Украине в первой половине этого года.

Ранее Зеленский высказался о переговорах, которые США и союзники ведут с Россией.