Зеленський зробив заяву щодо угоди про гарантії безпеки зі США

Зеленський зробив заяву щодо угоди про гарантії безпеки зі США

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 20:59
Зеленський заявив, що угода про гарантії безпеки зі США готова до підписання
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Україна вважає, що угода про двосторонні гарантії безпеки зі США готова до підписання. Також на фінальній стадії перебуває угода про відновлення та економічний розвиток за участю Європи та США. 

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні у четвер, 8 січня.

Читайте також:

Зеленський про угоду щодо гарантій безпеки зі США

"Говорив із Рустемом Умєровим. Переговорна команда повертається в Україну. Я очікую на доповідь з усіма деталями, включно з тими, які не можна обговорювати телефоном. Були різні формати зустрічей — і з американською командою, і з європейською командою.

Угода про гарантії безпеки з Америкою, ми вважаємо, готова до підписання на найвищому рівні. Важливо, що в тристоронньому форматі обговорили документи про відновлення України, та економічний розвиток — Україна, Америка, Європа. Майже готове. Дуже предметно попрацювали по основному політичному документу, і з нашого боку — повний конструктив", — поінформував президент.

Водночас він зазначив, що американська команда має отримати відповідь від Росії, на що готові там і чи дійсно можуть закінчити війну.

Зеленський наголосив, що лише тиск це вирішить — тиск на Росію, і тільки якщо буде достатнім.

За його словами, зараз Росія більшу ставку робить на зиму, ніж на дипломатію, на балістику проти нашої енергетики, а не на роботу з Америкою та домовленості з президентом Трампом.

"Це треба змінювати, і змінювати саме тиском на Росію та підтримкою України. Дякую всім, хто сприймає ситуацію саме так. Дякую всім, хто з нами, хто з нашим народом, хто з Україною. Дякую всім, хто допомагає нашим людям", — резюмував Зеленський.

Нещодавно президент розповів деталі щодо результатів перемовин у Франції.

Раніше Зеленський спрогнозував, коли може закінчитися повномасштабна війна в Україні.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
