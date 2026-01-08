Зеленский заявил, что соглашение о гарантиях безопасности с США готово к подписанию

Зеленский высказался по соглашению о гарантиях безопасности с США
Украина считает, что соглашение о двусторонних гарантиях безопасности с США готово к подписанию. Также на финальной стадии находится соглашение о восстановлении и экономическом развитии с участием Европы и США.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении в четверг, 8 января.
Зеленский о соглашении о гарантиях безопасности с США
"Говорил с Рустемом Умеровым. Переговорная команда возвращается в Украину. Я ожидаю доклад со всеми деталями, включая те, которые нельзя обсуждать по телефону. Были разные форматы встреч — и с американской командой, и с европейской командой.
Соглашение о гарантиях безопасности с Америкой, мы считаем, готово к подписанию на самом высоком уровне. Важно, что в трехстороннем формате обсудили документы о восстановлении Украины, и экономическое развитие — Украина, Америка, Европа. Почти готово. Очень предметно поработали по основному политическому документу, и с нашей стороны — полный конструктив", — проинформировал президент.
В то же время он отметил, что американская команда должна получить ответ от России, на что готовы там и действительно ли могут закончить войну.
Зеленский подчеркнул, что только давление это решит — давление на Россию, и только если будет достаточным.
По его словам, сейчас Россия большую ставку делает на зиму, чем на дипломатию, на баллистику против нашей энергетики, а не на работу с Америкой и договоренности с президентом Трампом.
"Это надо менять, и менять именно давлением на Россию и поддержкой Украины. Спасибо всем, кто воспринимает ситуацию именно так. Спасибо всем, кто с нами, кто с нашим народом, кто с Украиной. Спасибо всем, кто помогает нашим людям", — резюмировал Зеленский.
