Зеленский и Трамп согласуют соглашение о восстановлении на 800 млрд долл.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп отправятся на Всемирный экономический форум в Давосе. Там они встретятся и финализируют соглашение о финансировании Украины после окончания войны.

Об этом сообщает The Telegraph.

Реклама

Читайте также:

Встреча в Давосе

Ожидается, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп завершат соглашение, целью которого является финансирование послевоенного восстановления Украины за счет займов, грантов и частных инвестиций на сумму примерно 800 миллиардов долларов в течение десятилетия.

Изначально президент Украины планировал посетить Белый дом на следующей неделе, чтобы подписать как план процветания, так и отдельное соглашение о гарантиях безопасности после войны. Однако европейские представители "Коалиции желающих" посоветовали Зеленскому воздержаться от поездки в Вашингтон, предложив Давос как более подходящее место для встречи с Трампом.

Зеленский заявил, что соглашение обеспечит экономическое восстановление, восстановление рабочих мест и возвращение жизни в Украину. Оно базируется на соглашении о полезных ископаемых, подписанном в 2024 году, которое предоставило американским инвесторам доступ к будущим горнодобывающим проектам в Украине.

Киев надеется, что, предложив Вашингтону долю в послевоенном восстановлении, в частности в проектах, которые Трамп мог бы поддержать, президент США будет более склонен предоставлять надежные гарантии безопасности.

BlackRock примет участие в программе

Стив Уиткофф, посланник Трампа по вопросам мира, назвал соглашение ключевым компонентом общего пакета соглашений о прекращении огня, согласованных в течение последних месяцев. После встречи "коалиции желающих" в Париже на прошлой неделе Уиткофф объявил, что крупнейшая в мире инвестиционная группа BlackRock примет участие в программе.

В отличие от 20-пунктного мирного плана, детали соглашения о процветании не были обнародованы. Зеленский также настаивает на завершении соглашения между США и Украиной по послевоенным гарантиям безопасности. Он утверждает, что двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины сейчас фактически готов к подписанию с Трампом.

Напомним, что экс-посол США Джон Хербст считает: американский Конгресс готов поддержать пакт о защите Украины. По его мнению, республиканцы и демократы не оказали бы сопротивление.

Ранее мы также информировали, что Зеленский надеется получить ответ РФ по 20-пунктовому мирному плану. Он считает, что это должно произойти уже до конца текущего месяца.