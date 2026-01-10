Видео
Главная Новости дня Зеленский ждет ответа РФ по 20-пунктовому плану — дедлайн

Зеленский ждет ответа РФ по 20-пунктовому плану — дедлайн

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 13:45
Зеленский ждет ответа РФ по 20-пунктовому плану до конца января
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется получить ответ России относительно 20-пунктового мирного плана. По его словам, это должно произойти уже до конца текущего месяца.

Об этом Глава государства сообщил в телефонном интервью Bloomberg.

Читайте также:

Дедлайн для России

Украинский лидер заявил, что надеется получить ответ России на 20-пунктовое рамочное мирное соглашение до тех пор, как он завершит согласование гарантий безопасности и плана восстановления с Трампом. Это может произойти уже в конце этого месяца.

Он добавил, что ожидает встретиться с Трампом или в США, или в Давосе, Швейцария, где, как ожидается, оба лидера посетят Всемирный экономический форум, который начнется 19 января. Президент хочет лично обсудить с Трампом конкретные обязательства США в случае возобновления российской агрессии.

"Я не хочу, чтобы все сводилось к тому, что они просто обещают отреагировать. Я действительно хочу чего-то более конкретного", — сказал Зеленский.

В этом месяце Трамп заявил, что он "не в восторге" от президента России Владимира Путина, но еще публично не обязался делать новые шаги в поддержку Украины. Хотя переговоры Киева с союзниками по гарантиям безопасности за последние недели достигли значительного прогресса, территориальные вопросы остаются главным камнем преткновения в переговорах.

Зеленский заявил, что Украина рассматривает предложенный США план создания свободной экономической зоны, которая разделяет украинские и российские войска после потенциального перемирия.

Напомним, что экс-посол США Джон Хербст считает, что война в Украине может закончиться до конца 2026 года. Но при условии, что Трамп может принудить Путина к миру.

Ранее мы также информировали, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в Париже с посланником РФ Кириллом Дмитриевым. Они обсудили мирный план США.

Владимир Зеленский Россия мирный план мирные переговоры мирное соглашение
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
